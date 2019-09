Uno dei protagonisti della famosa e appassionante telenovela di origini iberiche Una vita, presto sarà in pericolo di vita. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che il personaggio in questione purtroppo è il simpatico Servante Gallo, che rischierà di morire per essersi ammalato gravemente. Il portinaio dopo aver preso molto freddo a causa di Cesareo, apprenderà di essere affetto da una grave patologia polmonare.

Le pessime condizioni del marito di Paciencia faranno temere il peggio a tutte le domestiche di Acacias 38. Fabiana, Lolita, e Ramon, e altri abitanti del quartiere infatti faranno il possibile per far curare l'anziano uomo.

Cesareo litiga con il portinaio, Lolita e Fabiana preoccupate

Nelle prossime puntate italiane, la vita di uno storico personaggio che ha sempre portato allegria nelle trame, subirà una svolta non affatto buona.

Si tratta di Servante Gallo, che dopo essersi scontrato parecchie volte con il sorvegliante Cesareo si vedrà costretto a trascorrere la notte per strada poiché l’ingresso ad Acacias 38 gli verrà negato. Il Gallo nonostante sarà estate il giorno seguente farà preoccupare seriamente Lolita e Fabiana. In particolare il portinaio si ammalerà facendo i conti con la febbre alta. Le domestiche presteranno subito soccorso al loro amico, e conteranno sull’aiuto di Casilda per cercare di convincere il nuovo medico Higinio Baeza, lo stesso che ha salvato Liberto Seler da morte certa, a visitare Servante. Fortunatamente quest’ultimo si riprenderà grazie ad un altro dottore che si rivelerà essere un amico di Ramon.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Servante rischia di morire, Felipe, Ramon, e Liberto decidono di contattare Paciencia

Nonostante ciò, il responso medico del Gallo non sarà per niente piacevole, visto che il diretto interessato dopo essersi sottoposto ad un controllo più approfondito verrà a conoscenza di aver contratto una grave forma di polmonite. Tutte le domestiche decideranno di ospitare Servante nella soffitta per soccorrerlo nel migliore dei modi, ma avranno il timore che pur standogli vicino non riusciranno a farlo sopravvivere.

In effetti la situazione si complicherà ulteriormente, poiché il marito di Paciencia in preda al delirio dirà a Felipe di aver visto il suo figlio adottivo Tano. L’Alvarez Hermoso avendo notato che il Gallo è veramente fuori di sé, nel bel mezzo di una conversazione con Liberto e Ramon affermerà che a breve non avranno altra scelta che dire addio al portinaio. A questo punto, il marito di Celia, il padre di Antonito, e il Seler, allarmati seriamente per la sorte del Gallo, penseranno di mettersi in contatto con la moglie dell’uomo, ovvero con Paciencia, residente a Cuba da qualche anno per assistere la sorella malata.