Questo pomeriggio 13 settembre su Canale 5 è andata in onda l'attesa ultima puntata della soap opera turca Bitter Sweet che quest'estate ha tenuto compagnia a milioni di spettatori. Un grande successo che ha appassionato il pubblico, curioso di scoprire cosa sarebbe successo in questo capitolo finale e al tempo stesso anche curioso di sapere se ci sarà una seconda stagione nella prossima stagione televisiva.

Il riassunto di questo appuntamento finale rivela che il lieto fine tra i due protagonisti è finalmente arrivato e soprattutto che il perfido Hakan è stato consegnato nelle mani della Polizia.

L'attesa puntata finale di Bitter Sweet su Canale 5: Hakan finisce in manette

Nel dettaglio, infatti, il riassunto della puntata finale di Bitter Sweet in onda questo pomeriggio su Canale 5 racconta che alla fine tra Nazli e Ferit è tornato il sereno e che i due sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore.

Prima, però, la loro stabilità è stata messa nuovamente alla prova da parte del perfido Hakan, il quale ha cercato di mettere nei guai la ragazza, imponendole di prendere le distanze da Ferit, altrimenti avrebbe messo nei guai Asuman e lo avrebbe fatto finire in prigione.

Un vero e proprio ricatto per Nazli, la quale stava per cedere; per fortuna è entrato in gioco Ferit, il quale questa volta ha scelto di affrontare il suo nemico a muso aperto.

E così, tra i due c'è stato anche un acceso scontro nel corso del quale Hakan ha fatto partire un colpo di pistola ma per fortuna non è successo nulla di grave e nessuno si è fatto male.

Successivamente, ecco che per il perfido Hakan Onder è finalmente arrivata la punizione esemplare che tanto si meritava. L'uomo, infatti, è stato consegnato nelle mani della Polizia ed è finito così in manette. Nazli e Ferit hanno potuto tirare un respiro di sollievo.

Nazli scopre di essere incinta e lo comunica a Ferit nell'ultima puntata

A questo punto, il riassunto dell'ultima puntata di Bitter Sweet racconta che Ferit e Nazli Pinar hanno finalmente potuto prendere in mano le redini della loro storia d'amore. In occasione del Capodanno, tutti i protagonisti della soap hanno partecipato ad una festa durante la quale una emozionatissima Nazli ha confessato al suo uomo di essere in dolce attesa; dunque, la soap opera si è conclusa con la notizia della gravidanza e di questo lieto evento.

Un finale a dir poco scoppiettante per tutti gli appassionati di Bitter Sweet. Nonostante gli altissimi ascolti, la soap opera non avrà un seguito. La seconda stagione infatti, non è stata ancora prodotta in Turchia. In Italia, Dolunay ha raggiunto una media di ben 2.3 milioni di fedelissimi.