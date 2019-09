Lunedì 14 ottobre inizierà la quarta imperdibile stagione de Il Paradiso delle Signore 4 con molti colpi di scena. Gli spoiler rivelano che ci sarà l'arrivo di nuovi personaggi, tra cui Rocco Amato ed Angela Barbieri, ed alcuni illustri addii. Inoltre, il grande magazzino milanese che dà il nome alla soap opera italiana subirà un restyling. Gli interni, infatti, saranno dipinti di rosa mentre lo spogliatoio delle Veneri diventerà un punto dove le commesse si scambieranno alcune confidenze.

Sarà poi dato spazio ad un grande magazzino dove troverà lavoro Armando, interpretato dall'attore Pietro Genuardi, già visto in Sacrificio d'amore. Ma non saranno le uniche novità, in quanto sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali dei numerosi personaggi come Nicoletta Cattaneo e Riccardo Guarnieri, Marta e Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore 4: Nicoletta è ancora innamorata di Riccardo

Nel corso della quarta stagione della soap opera ritroveremo i nostri beniamini dopo cinque mesi dall'ultima volta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, rivelano che Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta avranno intenzione di sposarsi. Quest'ultima, grazie alle nozze, acquisirà alcune quote del grande magazzino. A tal proposito, il Conti e la Guarnieri entreranno in crisi quando scopriranno di avere alcuni problemi a concepire un bambino. Umberto, invece, sorveglierà a vista il figlio Riccardo per valutare la sua capacità imprenditoriale.

Ma il giovane avrà altro a cui pensare dopo essere stato lasciato da Nicoletta. La Cattaneo, infatti, deciderà di sposare Cesare, rinunciando così al Guarnieri, sebbene sia ancora presa da lui. Proprio quest'ultimo si avvicinerà ad Angela Barbieri interpretata da Alessia Debandi, un'affascinante cameriera del circolo. In particolare, la new entry avrà il compito di far dimenticare a Riccardo l'ennesima delusione amorosa.

Arriva Rocco Amato, il cugino di Tina

Ma la storia tormentata di Nicoletta e Riccardo non sarà l'unica protagonista di questa quarta serie de Il Paradiso delle Signore 4, in partenza lunedì 14 ottobre su Rai Uno, in quanto la soap opera italiana vedrà l'ingresso di un nuovo personaggio che siamo sicuri farà strage di cuori nel pubblico femminile. Stiamo parlando di Rocco Amato, un parente della famiglia siciliana, già trapiantata a Milano.

A tal proposito, il clan sarà decimato dalla partenza dei fratelli Tina (Neva Leoni) e Antonio (Giulio Corso), mentre rimarrà Salvatore con la madre Agnese, che daranno il benvenuto al cugino Rocco interpretato dall'attore Giancarlo Commare, un ragazzo ribelle che mal si adatterà alla vita milanese per poi diventare docile quando troverà finalmente l'amore.