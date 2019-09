Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera spagnola Il Segreto, che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 28 settembre al 4 ottobre 2019. Nuovi episodi che si preannunciano decisamente imperdibili per tutti gli appassionati della storica soap, che ogni giorno attira l'attenzione di oltre due milioni di fedelissimi spettatori. Tanti i colpi di scena che vedremo in questa nuova settimana di programmazione: la protagonista indiscussa sarà donna Francisca, la quale tornerà a colpire e causerà la terribile morte di Roberto.

Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana: la vendetta di Francisca

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto dal 28 settembre in poi, infatti, rivelano che una misteriosa telefonata svelerà le vere intenzioni di Roberto.

L'uomo, infatti, dall'ufficio della signora di Puente Viejo ringrazierà un interlocutore sconosciuto per avergli procurato tutti i documenti che servono per la partenza immediata per Cuba.

Roberto, infatti, ha intenzione di abbandonare per sempre la Spagna con Maria e i bambini e di non tornare mai più. Il cubano, poi, nasconderà i biglietti all'interno di uno dei libri che si trovano nell'ufficio di Francisca ed uscirà via.

Le anticipazioni de Il Segreto, però, rivelano che l'ignaro Roberto non sa che Maurizio ha ascoltato tutto il contenuto della telefonata e subito dopo correrà dalla sua padrona per metterla al corrente della situazione.

Tuttavia, però, la reazione di donna Francisca non si farà attendere. Possiamo anticiparvi, infatti, che la signora ancora una volta tirerà fuori tutta la sua cattiveria e si scaglierà duramente contro Roberto. Lo inviterà a casa sua per bere un tè insieme, poi mettendolo spalle al muro gli rivela che conosce tutti i suoi piani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Roberto viene avvelenato da Francisca che lo lascia morire

Infine lo avvertirà che il tè che ha appena bevuto, in realtà era stato avvelenato e che morirà nel giro di dieci minuti. L'unico modo per salvarsi è tramite la somministrazione di un antidoto che la donna gli fornirà soltanto se Roberto scriverà una lettera d'addio a Maria. Gli spoiler de Il Segreto dal 28 settembre in poi rivelano che Roberto comincerà a scrivere questa lettera, ma la perfida Francisca lo lascerà morire lo stesso, dopodiché chiederà a Mauricio di disfarsi del corpo.

E poi ancora in questi nuovi episodi della soap opera spagnola di Canale 5 vedremo che Saul, per salvare tutti gli amici dalla terribile accusa di omicidio, deciderà di autodenunciarsi pensando così di poter fuggire con Julieta. Occhi puntati anche su Alvaro, il quale abbandonerà Elisa poco prima del fatidico matrimonio.