Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 annunciano tanti colpi di scena in occasione della quarta imperdibile stagione in onda da lunedì 14 ottobre su Rai Uno. Scendendo nel dettaglio i grandi magazzini milanesi vedranno il ritorno di Clelia Calligaris, interpretata dall'attrice Enrica Pintore che insidierà il matrimonio dei coniugi Cattaneo e l'arrivo dei fratelli Barbieri, Marcello e Angela. Proprio quest'ultima inizierà una relazione con Riccardo Guarnieri, rimasto solo dopo l'addio dell'amata Nicoletta.

Ma non saranno le uniche novità, in quanto i telespettatori della soap opera dovranno salutare l'uscita di scena di due protagonisti della passata stagione. Stiamo parlando di Antonio Amato e Luca Spinelli, interpretati dagli attori Giulio Corso e Francesco Maccarinelli.

Il Paradiso delle Signore 4: Antonio Amato assente, Agnese trova l'amore

Nel corso di un'intervista a Fanpage, Giannandrea Pecorelli, amministratore di Aurora Tv, ha confermato l'assenza di Antonio Amato nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Un addio che si aggiunge a quello di Tina e Sandro, interpretati da Neva Leoni e Luca Capuano. La coppia, infatti, ha deciso di trasferirsi lontano per vivere serenamente la loro relazione dopo aver risolto i problemi. Un vero e proprio stravolgimento per la famiglia Amato che vedrà la capofamiglia Agnese avere un ruolo di primo piano nelle vicende ambientate al grande magazzino. La madre di Tina, infatti, troverà perfino l'amore con Armando, il nuovo magazziniere interpretato dall'attore Pietro Genuardi, già visto in "Centovetrine" e "Sacrificio d'amore".

Infine la famiglia vedrà l'arrivo di Rocco, un cugino siciliano, interpretato da Giancarlo Commare, noto per aver dato il volto a Edoardo Incanti in "Skam".

Luca Spinelli non ci sarà nella quarta stagione

Ma non sarà solo Antonio Amato a lasciare la soap opera. Nelle puntate della nuova stagione non sarà presente neanche Luca Spinelli che aveva tramato contro la famiglia Guarnieri per vendicarsi di un torto subito in passato.

Il cattivone, infatti, aveva rappresentato una vera e propria minaccia per Umberto (Roberto Guarnieri) e per la storia d'amore tra Marta e Vittorio. Poi era uscito dal Paradiso dopo aver chiarito il gigantesco equivoco. L'addio di Francesco Maccarinelli si aggiunge a quello di Andreina Mandelli, interpretata da Alice Torriani che, dopo aver messo da parte il suo risentimento per Conti e chiuso il suo rapporto con il Guarnieri, ha detto addio per sempre al cast.

Non ci resta, quindi, che attendere lunedì 14 ottobre per assistere alla ritorno delle vicende ambientate in un lussuoso magazzino lombardo.