Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore hanno rivelato sin da luglio la presenza di nuovi personaggi all'interno della soap per la prossima stagione. Sicuramente una delle new entry più attese è stata quella di Angela, la ragazza che farà innamorare il giovane Riccardo. La novità di queste ultime ore è che la giovane avrà un passato misterioso.

Angela Barbieri è la cameriera del circolo dal passato misterioso

Riccardo Guarnieri, dopo la storia travagliata con Nicoletta, dalla quale ha avuto una figlia, nella prossima stagione vivrà una nuova relazione d'amore.

La Cattaneo, infatti, deciderà di sposare Cesare e quindi di mettere la parola fine ai ritorni di fiamma con il Guarnieri, almeno secondo le prime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Riccardo dovrà rinunciare al sogno di crearsi una famiglia con la madre di sua figlia e si innamorerà di Angela Barbieri, la nuova cameriera del circolo che frequenta. Il nuovo personaggio si presenterà come molto dolce e semplice, ma nel corso delle puntate si scoprirà che Angela non è sempre stata così.

In realtà, la giovane nuova entrata avrà qualcosa che terrà segreto ai conoscenti. La cameriera, rispettosa e modesta, nasconderà un passato diverso da quello che si immagina.

Le trame del Paradiso delle signore svelano che il nuovo amore di Riccardo ha un segreto

Nelle trame della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore, emergerà che Angela Barbieri, prima di arrivare nella grande città di Milano, viveva in un piccolo paesino.

La ragazza, in seguito ad un evento che ancora non è stato svelato dalle anticipazioni, deciderà di fuggire e ricominciare una nuova vita trovando lavoro al circolo. Riccardo Guarnieri avrà un periodo di vera e propria crisi esistenziale, dovuta all'irrisolto conflitto con suo padre e all'impossibilità di essere felice con Nicoletta Cattaneo. In questa situazione, il rampollo conoscerà la bellissima Angela (Alessia Debandi) e se ne innamorerà.

La causa della separazione definitiva con la Cattaneo, però non sarà lei, ma piuttosto ne sarà la conseguenza. Cosa nasconderà il passato della dolce ragazza?

Alessia Debandi, l'interprete di Angela, è una giovane attrice e modella italiana che ha vinto il concorso nazionale "Una ragazza per il cinema" nel 2016. Successivamente è stata conosciuta dal grande pubblico con il ruolo di Gloria nella fortunatissima Serie TV "La compagnia del cigno" e, nella prossima stagione, oltre ad essere Angela ne Il Paradiso delle Signore, sarà presente nella nuova fiction Rai, "Volevo Fare la Rockstar".

Leo Gassman, il figlio di Alessandro Gassman e nipote di Vittorio sta muovendo i primi passi nel mondo della musica e ha scelto proprio la Debandi per interpretare il video della sua nuova canzone "Cosa sarà di noi?".