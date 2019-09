Torna lo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore 4, lo sceneggiato che si appresta a tornare su Rai 1 lunedì 14 ottobre. Le trame delle nuove puntate rivelano che Riccardo Guarnieri entrerà in crisi dopo essere stato lasciato da Nicoletta Calligaris. Fortunatamente il figlio di Umberto tornerà a sorridere grazie all'arrivo di Angela Barbieri, la sorella di Marcello.

Il Paradiso delle Signore 4 torna il 14 ottobre

La quarta stagione de Il Paradiso delle Signore 4 sta per debuttare su Rai 1 con la prima imperdibile puntata in onda lunedì 14 ottobre alle ore 15:40, dove si annunciano molte novità e colpi di scena.

In particolare, ci saranno tanti arrivi che compenseranno l'uscita di personaggi molto amati che hanno intrattenuto il pubblico italiano la passata stagione. Una bella notizia per i fans, nonostante la soap opera abbia faticato non poco a riscuotere un tasso di ascolti sufficienti visto la concorrenza con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Riccardo lasciato da Nicoletta s'innamora di Angela

Nel corso delle 160 puntate de Il Paradiso delle Signore 4, avremo modo di fare la conoscenza di nuovi personaggi che sconvolgeranno gli equilibri della passata edizione.

Scendendo nel dettaglio, ci sarà un nuovo amore per Riccardo. Il rampollo della casa Guarnieri, interagirà con Angela Barbieri, l'affascinante cameriera interpretata dall'attrice Alessia Debandi. Quest'ultima arriverà in compagnia del fratello Marcello (Pietro Masotti), il quale si innamorerà perdutamente di Roberta, la responsabile del grande magazzino milanese. Ma torniamo a Riccardo, il quale sarà lasciato da Nicoletta, nonostante sia diventato padre della piccola Margherita.

Per la coppia della terza stagione non ci sarà un lieto fine. Per questo motivo, il Guarnieri sprofonderà in una grave crisi esistenziale, tanto da entrare in conflitto con il padre Umberto. Fortunatamente l'incontro con il grande amore potrebbe finalmente fargli dimenticare la Calligaris una volta per tutte.

Marcello è il fratello di Angela

Ma Angela Barbieri non sarà l'unica new entry di questa nuova stagione, in quanto insieme a lei arriverà il fratello Marcello, un giovane spericolato che metterà in crisi il rapporto tra Roberta e Federico Cattaneo.

Proprio questi ultimi si erano innamorati nel corso della passata edizione. L'aspirante scrittore, infatti, aveva intrapreso una storia con Roberta, una studentessa di ingegneria che lavorava come commessa nel grande magazzino milanese. Tutto questo potrebbe essere messo in discussione dalla forte personalità di Marcello che farà perdere la testa alla donna.