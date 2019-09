Oggi, martedì 17 settembre, è andata in onda un'altra puntata della nuova stagione Pomeriggio 5, salotto condotto da Barbara D'Urso. Gli argomenti della puntata sono stati il rapporto tra madre e figli e le varie polemiche sulla questione delle mamme che vengono a prendere i propri bambini a scuola in minigonna e calze a rete. Un argomento che ha acceso un dibattito anche in studio fino a diventare una vera e propria discussione.

Che cosa è accaduto esattamente? A quanto pare Raffaello Tonon ha espresso il suo totale disaccordo con Francesca Cipriani, ritenendo non consono l'abbigliamento sensuale delle madri in luoghi in cui dovrebbe prevalere la disciplina.

Lo scontro tra Tonon e la Cipriani: dichiarazioni forti

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, Francesca Cipriani, in veste di conturbante invitata in minigonna, ha intervistato i passanti per sapere cosa ne pensavano delle madri vestite in maniera provocante a scuola.

I pareri sono stati diversi: chi ritiene che le donne debbano vestirsi come vogliono e chi sostiene che le donne debbano moderarsi con l'abbigliamento per non apparire fuori luogo e volgari in contesti non adatti. Tale pensiero è stato appoggiato da Raffaello Tonon che si è scagliato contro la Cipriani con dichiarazioni piuttosto forti. "Tu sei la fiera della banalità, trovo questa protesta insensata" ha dichiarato Tonon contro la bombastica soubrette bionda.

Quest'ultima non è rimasta in silenzio e ha replicato con una bella stoccata: "Tu sei soltanto un maschilista!". Dopodiché, è intervenuta Barbara D'Urso che ha dato del "troppo antico" all'opinionista, in maniera divertita.

Barbara D'Urso 'rimprovera' scherzosamente la Cipriani

Intervista inverosimile di Francesca Cipriani fuori dall'Istituto Comprensivo Tullia Zevi di Casal Palocco, dove l'ex preside ha scritto una lettera discutibile contro le madri che si presentano in minigonna e calze a rete.

"La donna ha valori se porta la gonna più lunga? Diffidate da quelle tutte coperte. La donna deve esprimere la propria libertà" ha affermato una signora. La Cipriani in collegamento Pomeriggio 5 ha esultato soddisfatta: "Viva la libertà, viva la libertà". Poi, la showgirl bionda ha attaccato un giovane ragazzo che sostiene che una donna con un età matura non possa andare in giro in minigonna: "La minigonna legata all'età di una donna?

Cosa dici?! La gonna corta non ha età". E' intervenuta la padrona di casa Barbara D'Urso che l'ha bacchettata dicendo: "Bhe se tu andassi a portare tuo figlio oppure tua figlia a scuola con quelle te... di fuori, io direi che ha ragione la preside. Io sono per le vie di mezzo".