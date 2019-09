Oggi, domenica 15 settembre, è partita la nuova edizione di Live-Non è la D'Urso, fortunatissimo format che ha raggiunto il picco di ascolti su Canale 5 nella scorsa edizione anche grazie al caso Mark Caltagirone. Infatti, proprio questa sera è ospite in studio Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati ed ex collega di Pamela Perricciolo per chiarire alcuni dettagli sulla vicenda intricata divenuta ormai un caso di cronaca giudiziaria.

Inoltre, la donna ha confessato di avere chiuso definitivamente i rapporti con la Perricciolo, arrivando persino a dire delle parole piuttosto forti nei suoi confronti.

Eliana Michelazzo a Live: 'Non sento più la Perricciolo'

Dopo l'entrata in studio degli ospiti, Barbara D'Urso inizia a parlare con Eliana Michelazzo. Quest'ultima racconta degli ultimi risvolti e dichiara: "Io non sento più Pamela Perricciolo, ho chiuso i rapporti con lei.

Se la incontro la ficco sotto la macchina". Poi, la padrona di casa interviene e riprende Eliana: "Non voglio sentire queste brutte parole!". Così la Michelazzo modera i termini limitandosi a dire: "Provo un odio profondo per lei". Ma la D'Urso non ci sta: "Non voglio sentire la parola odio in televisione". Dopodiché, Barbara legge dei messaggi tra Eliana e una persona che si spaccia per la mamma di Simone Coppi, ex marito inesistente della Michelazzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La donna ha chiesto indietro la fede nuziale: "Senti, dato che parli di noi di continuo e sputi nel piatto dove per dieci anni hai mangiato, ti chiedo gentilmente la fede che era della madre di mio marito e non la meriti dato che l'hai tolta per farti qualche puntata a Mediaset". La Michelazzo consegna l'anello alla D'Urso rivelando: "La fede è qua, la possiamo restituire alla Perricciolo.

Francesca Barra contro la Michelazzo: 'Non credo a nessuna'

Interviene una Francesca Barra piuttosto agguerrita e arrabbiata che protesta per il fatto che sia Eliana Michelazzo che Pamela Perricciolo avrebbero percepito una grossa somma di denaro per le ospitate in discoteca, come due vip qualsiasi.

"Se esistono davvero persone che vi pagano per le feste in discoteca mi domando in che Paese siamo. Comunque, io non credo a nessuna delle tre". Poi Manila Mazzaro dice di essere d'accordo con la giornalista. Però Eliana non demorde e continua: "La Perricciolo ha architettato questo teatrino vent'anni fa e prima di me c'era un'altra vittima!". Ma se Eliana e la Perricciolo hanno passato l'estate divertendosi e facendo serate in discoteca, come sta ora Pamela Prati? A svelare qualche particolare su di lei, è stata Eleonora Giorgi che dichiara: "L'ho vista quest'estate in piscina di un hotel a Roma e posso confermarvi che è una donna distrutta totalmente sola.

Io le credo".