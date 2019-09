Presto i telespettatori torneranno a seguire le vicende della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Dopo un lungo tira e molla, i dirigenti dell’ammiraglia Rai hanno deciso di rendere felici tutti coloro che speravano di vedere un prosieguo. Le storie ambientate nel grande magazzino milanese torneranno a far emozionare il mese prossimo con il formato daily pomeridiano. Nei nuovi appuntamenti i fan dovranno abituarsi all’assenza di Tina Amato, Sandro Recalcati, Antonio Amato, Elena Montemurro, e per finire di Luca Spinelli, che non faranno più parte della soap. Non è da escludere però il fatto che potrebbero fare una riapparizione nelle trame ogni tanto.

Alcuni personaggi non faranno parte della nuova stagione

Le porte del Paradiso delle Signore riapriranno a partire dal 14 ottobre 2019. Nelle nuove puntate ci saranno delle uscite di scena. Tra coloro a cui il pubblico dovrà dire addio vi sono Antonio Amato (Giulio Corso) ed Elena Montemurro (Giulia Petrugaro). I due nella passata edizione dopo essersi sposati e aver affrontato numerosi ostacoli si sono trasferiti a Torino.

E’ bene precisare che la giornalista Marida Caterini ha fatto sapere in anteprima che il fratello di Salvatore e la moglie potrebbero comparire nelle scene future della soap. Un altro membro della famiglia Amato non farà più parte delle trame. Si tratta di Tina, interpretata dall’attrice Neva Leoni, ma il suo abbandono non ha di certo sorpreso i fan della Serie TV, visto che il suo nome non è stato per niente citato già nelle prime anticipazioni della nuova stagione.

Anche Luca Capuano che ha rivestito il ruolo del discografico Sandro Recalcati, il grande amore della figlia di Agnese, non sarà più in scena. Del precedente ciclo mancherà anche lo spietato Luca Spinelli (Francesco Maccarinelli).

Le trame saranno caratterizzate da dei nuovi volti

Per fortuna gli attori non riconfermati, sono stati sostituiti da dei nuovi volti che sicuramente caratterizzeranno al meglio i 160 episodi della quarta stagione.

Coloro che si uniranno al cast della serie televisiva di Rai 1 sono Ludovica Coscione, un’attrice giovanissima che sarà Marina Fiore, una delle nuove veneri del magazzino più famoso di Milano. Tra le new entry vi è anche Pietro Genuardi, il nuovo amore di Agnese (Antonella Attili), che farà il suo ingresso con il ruolo del magazziniere Armando. L’attore Giancarlo Commare invece interpreterà Rocco, un cugino della famiglia Amato che subirà una vera e propria trasformazione dopo aver messo piede nella città milanese.

E’ incluso anche l’arrivo di Flavia (Magdalena Grochowska) che molto probabilmente vestirà i panni di una nuova commessa del Paradiso. Infine si inseriranno nelle trame Angela (Alessia Debandi) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che porteranno scompiglio nella vita di Riccardo Guarnieri e Roberta Pellegrino. Oltre al ritorno di Anita (Sara Ricci) che sarà una collega di lavoro di Salvatore Amato, il pubblico rivedrà Clelia Calligaris (Enrica Pintore) ed Elsa Tadini (Claudia Vismara).

Ovviamente del cast continueranno a fa parte Vittorio Conti e Marta Guarnieri, che non riusciranno ad avere figli. Infine Roberta tradirà il fidanzato Federico, invece Gabriella non sarà più la stessa nei confronti di Salvatore dopo essere ritornata da Parigi.