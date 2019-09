Finalmente nei prossimi episodi italiani della soap opera Il Segreto, i telespettatori assisteranno ad una scena che tanto speravano di vedere. Si tratta di Elsa Laguna (Alejandra Meco) e Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami), che dopo aver smascherato Antolina Ramos (Maria Lima) vivranno un momento romantico. Il carpentiere e la rivale dell’ex ancella finiranno per dare libero sfogo alla loro passione.

Il migliore amico di Matias e la sorella del defunto Jesus questa volta non avranno il timore di poter prendere nuovamente delle strade diverse, poiché della loro nemica non ci sarà nessuna traccia nel paese spagnolo. Purtroppo i due adulteri si sbaglieranno, visto che la responsabile delle loro sofferenze ritornerà a Puente Viejo in compagnia delle forze dell’ordine per vendicarsi.

La Laguna truffata da Alvaro, Juanote smaschera la Ramos

Le anticipazioni degli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana dicono che il dottor Alvaro mostrerà il suo vero volto a tutti gli abitanti, ma soprattutto alla sua promessa sposa Elsa.

Quest’ultima a poche ore dalle nozze verrà derubata dal dottore, visto che se ne andrà via da Puente Viejo dopo essersi impossessato dell’eredità del suo defunto padre. Isaac riuscirà a rintracciare il Fernandez, che una volta messo alle strette oltre a fargli sapere di essersi alleato con Antolina per ingannare la Laguna, gli farà una confessione sconvolgente. Il Guerrero verrà a conoscenza che sua moglie, quando ha abortito, era incinta di soli tre mesi: grazie a queste parole il falegname non farà fatica a capire che la creatura che portava in grembo l’ex ancella non era suo figlio.

Isaac farà ritorno nel quartiere iberico in uno stato alterato, e affronterà immediatamente la Ramos. L’amico di Matias non appena Antolina gli dirà di non fidarsi di Alvaro, si metterà alla ricerca di Juanote, cioè dell’uomo con cui sua moglie avrebbe avuto dei rapporti intimi. Quest’ultimo dopo essere stato rintracciato dal Guerrero giungerà a Puente Viejo, e affermerà che sua moglie l’ha sedotto facendogli credere di chiamarsi Laura, e di essere stata ripudiata dal marito.

Isaac ed Elsa si lasciano andare alla passione, il ritorno di Antolina

A questo punto Isaac convincerà Juanote a rilasciare una testimonianza contro Antolina, per poter annullare il suo matrimonio alla sacra rota. Il Guerrero dopo aver fatto apprendere la verità a Matias, Marcela, ed Elsa, inviterà Don Berengario, Carmelo, e Adela, ad ascoltare il forestiero. L'amante della Ramos rischierà di passare a miglior vita senza poter sbugiardare la donna che l’ha utilizzato a suo piacere, poiché lotterà a causa di una malattia genetica mortale.

Nonostante ciò, Isaac ed Elsa non perderanno affatto tempo. In particolare il carpentiere stufo di vivere con una donna malvagia, dichiarerà il suo amore alla Laguna alla locanda dei Castaneda sotto lo sguardo della famiglia Miranar.

Inoltre il falegname inviterà la sua amata a trasferirsi da lui. Nel corso della sera, la Laguna e il Guerrero faranno l’amore, con la convinzione che Antolina essendo fuggita da Puente Viejo non ostacolerà più il loro amore.

La situazione prenderà una brutta piega, perché il giorno seguente Don Berengario si presenterà dai due adulteri e gli darà una bruttissima notizia. Isaac ed Elsa oltre ad apprendere tramite al sacerdote che Juanote è morto, faranno di nuovo i conti con la perfida Antolina. Quest’ultima nel capitolo numero 2.060 rimetterà piede nella cittadina iberica accompagnata dalla guardia civile, con l’intenzione di far allontanare in modo definitivo suo marito da Elsa.