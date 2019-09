Torna lo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, lo sceneggiato nato dalla penna di Aurora Guerra trasmesso da lunedì alla domenica su Canale 5. Le anticipazioni dei nuovi episodi in onda tra qualche settimana in Italia, rivelano che Elsa Laguna e Isaac Guerrero torneranno nuovamente insieme dopo aver presumibilmente sconfitto Antolina Ramos.

Il Segreto: Elsa lasciata, Isaac scopre la verità sulla Ramos

Le avvincenti trame de Il Segreto, riguardanti i prossimi episodi annunciano il ritorno di fiamma tra Elsa e Isaac.

Tutto avrà inizio precisamente quando Alvaro (Alessandro Bruni) lascerà Puente Viejo dopo aver derubato e scaricato la fidanzata sull'altare. Un comportamento che scatenerà la furia del falegname, il quale deciderà di chiedergli spiegazioni. In questo frangente, Fernandez confiderà al Guerrero che Antolina (Maria Lima) lo aveva incastrato. Infatti rivelerà che la Ramos non era incinta di sei ma di tre mesi.

Per tutti questi motivi, l'uomo capirà che la furba moglie lo aveva tradito con un uomo, un certo Juanote. Isaac, a questo punto, rintraccerà quest'ultimo, tanto da portarlo a Puente Viejo per un confronto con Antolina. L'amante, infatti, riuscirà a smascherare la furba biondina, che scoperta scapperà da Puente Viejo.

Juanote smaschera Antolina

Nei prossimi episodi de Il Segreto, trasmessi prossimamente su Canale 5, Isaac deciderà di chiedere l'annullamento del suo matrimonio alla Sacra Rota dopo aver scoperto che Antolina aveva finto di essere stata lasciata dal marito per sedurre Juanote.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per questo motivo, il falegname chiederà a Matias (Ivan Montes), Marcela (Paula Ballesteros) ed Elsa (Alejandra Meco) di ascoltare le parole del nuovo arrivato, per usarle davanti al giudice nella causa di annullamento. Nel frattempo le condizioni dell'amante della Ramos peggioreranno sempre di più, tanto da rischiare di morire da un momento all'altro.

Elsa e Isaac vanno a vivere insieme

Dall'altro canto, il Guerrero non riuscirà più a reprimere i sentimenti che prova per la Laguna, tanto da presentarsi alla locanda.

Qui l'uomo le chiederà di andare a vivere insieme davanti a tutto il clan Miranar. La sera stessa, i due giovani faranno finalmente l'amore, sicuri che Antolina (Maria Lima) sia ormai lontana da Puente Viejo. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Don Berengario farà visita ad Elsa e Isaac, annunciando una scomoda novità. Il prelato, infatti, li comunicherà che Juanote è passato a miglior vita, tanto da mettere a rischio il loro lieto fine.

Come proseguirà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi appuntamenti per scoprire cosa accadrà nelle vicende ambientate a Puente Viejo.