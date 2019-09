Nuovo spazio con Il Segreto, la soap opera iberica che narra le storie d'amore tormentate, gli intrighi ed i tradimenti di un piccolo borgo iberico. Le trame puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Antolina verrà messa con le spalle al muro quando Juanote confermerà di aver avuto un incontro ravvicinato con lei davanti ad un incredulo Isaac Guerrero.

Il Segreto: Alvaro smaschera Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano tempi duri per Antolina, la grande antagonista di Elsa nelle vicende ambientate a Puente Viejo.

La maschera della donna comincerà pian piano a cadere grazie alle rivelazioni di Alvaro e Juanote, il suo amante. Tutto comincerà con precisione quando Fernandez lascerà la Laguna a poche ore dalle nozze dopo averle sottratto tutta la sua eredità. Un affronto che genererà la furia di Isaac, il quale deciderà di mettersi alla sua ricerca.

Durante l'incontro, Alvaro confesserà al Guerrero di non poter ridare i soldi alla sua ex fidanzata, in quanto li ha già tutti spesi e farà una rivelazione sconvolgente sulla Ramos.

Il dottore, infatti, rivelerà che Antolina era incinta di soli tre mesi e non di sei, per cui non poteva essere il papà del bambino che portava in grembo. Una tesi che sarà avvalorata anche dal dottor Zabaleta, il quale gli consegnerà la cartella clinica, stipulata il giorno dell'aborto della furba biondina.

Isaac trova Juanote, l'amante della moglie

Nelle nuove puntate de Il Segreto, il dottor Zabaleta rammenterà ad Isaac che Antolina gli aveva chiesto informazioni su di una grave malattia ereditaria, che aveva portato a morte tutti i componenti maschili della famiglia Juanote.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Guerrero, a questo punto, non esiterà a recarsi a Castellar De Cabezas, sperando di ritrovare sempre in vita il presunto amante e padre del figlio che attendeva sua moglie. Fortunatamente le ricerche del falegname avranno esito positivo, tanto da portare Juanote con sé a Puente Viejo.

Juanote sbugiarda la Ramos di fronte al Guerrero

Qui Antolina negherà di aver fatto l'amore con Juanote, allo scopo di rimanere in stato interessante.

Ma ecco che quest'ultimo fornirà una versione dettagliata dell'incontro intimo: in quest'occasione rivelerà che la biondina si era presentata con il nome di Laura, una donna ripudiata dal marito. La Ramos, a questo punto, lascerà la stanza in fretta e furia, senza dare altre spiegazioni, mentre il Guerrero informerà Elsa Laguna (Alejandra Meco), Matias (Ivan Montes) e Marcela Castaneda delle ultime novità.

Infine il falegname chiederà ai loro amici di parlare con l'amante della furba biondina per averli come testimoni nel caso in cui quest'ultimo morisse prima della sentenza di annullamento delle nozze. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere tutti questi colpi di scena su Canale 5.