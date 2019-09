Nelle prossime puntate della soap Un posto al sole, in onda dal 23 al 27 settembre, ci saranno tante novità e colpi di scena che quasi certamente non deluderanno i telespettatori. Mariella e Guido decideranno di iniziare una convivenza, ovviamente insieme al piccolo Lollo. Tuttavia all'inizio questa situazione risulterà piuttosto complicata da gestire soprattutto per Vittorio, il quale nel frattempo continuerà ad essere diviso tra Alex e Anita.

Renato sarà sempre più interessato ad Adele, mentre la relazione di coppia tra Serena e Filippo sembrerà vicina al punto del non ritorno. L'uomo, infatti, comincerà a prendere seriamente in considerazione l'idea di lasciare la moglie e di tornare a vivere con Roberto.

Novità in arrivo anche per Marina, la quale dimostrerà di essere nuovamente interessata Fabrizio. Questi, nel frattempo, continuerà ad avere degli scontri con Sebastiano. Infine la piccola Mia riceverà una visita inaspettata, mentre Giulia sarà assalita dai dubbi per quanto concerne la sua relazione con Denis.

Mariella si trasferisce da Guido

Durante gli episodi di Un Posto al Sole in onda la prossima settimana, Giulia deciderà di raggiungere Denis. Tuttavia, dopo essersi confrontata con Angela, inizierà ad essere assalita dai dubbi e addirittura cambierà idea. Nel frattempo Mariella e Guido, dopo essere rientrati dalle vacanze estive, saranno pronti per la loro convivenza. In realtà nei primi momenti la vita sotto lo stesso tetto risulterà alquanto complicata: su tutti, sarà Vittorio a doversi adeguare a questo cambiamento in un periodo piuttosto complicato per lui.

La piccola Mia, pienamente consapevole dei problemi che ci sono all'interno della sua famiglia, non saprà più come comportarsi. Al contempo per lei ci sarà una visita inaspettata ma anche tanto desiderata. Alex scoprirà che Anita ha trovato lavoro alla radio dove c'è Vittorio, ma prenderà piuttosto bene la notizia. Successivamente, però, dovrà fare i conti con una novità alquanto spiacevole.

Anticipazioni Upas: Renato sempre più interessato ad Adele

Marina tornerà ad avvicinarsi a Fabrizio, il quale dal canto suo sarà ancora alle prese con una serie di duri scontri con Sebastiano.

Quest'ultimo, infatti, vorrà continuare a tenere ben nascosti i segreti della sua famiglia.

La storia d'amore tra Serena e Filippo apparirà sempre più vicina al capolinea. Roberto proporrà ancora una volta al figlio di trasferirsi da lui, e stavolta Sartori deciderà di valutare attentamente quest'eventualità. Intanto la crisi coniugale comincerà ad avere le prime ripercussioni su Irene.

Renato continuerà a pensare ad Adele e cercherà un pretesto per incontrarla nuovamente.

Dopo aver trascorso qualche ora insieme a lei, si convincerà che tra di loro c'è un feeling che va ben oltre l'amicizia.