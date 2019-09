Il Segreto, che in Italia va in onda su Canale 5, prospetta anticipazioni davvero interessanti. Nelle puntate ora in onda in Spagna, Don Berengario sarà alle prese con l'arrivo di Ester, una bellissima ragazza che dirà di essere sua figlia. A movimentare le acque ci penserà Marina, l'antico amore del prelato con il quale, da giovane, concepì Ester. Ad indagare sulla strana relazione tra i tre ci penserà come sempre Dolores.

Intanto, desterà preoccupazione la scomparsa improvvisa di Meliton. Severo e Carmelo intuiranno subito che il militare ha fatto una brutta fine. Un momento di gioia a Puente Viejo allieterà gli abitanti. Prudencio e Lola si scambieranno i voti nuziali.

Il Segreto: Meliton muore

Nelle nuove puntate spagnole de Il Segreto di Puente Viejo, Dolores si metterà davvero d'impegno per scoprire il motivo del turbamento di Don Berengario.

La pettegola non immagina nemmeno lontanamente che il prete abbia una figlia e che la sua ex fiamma sia al paesino.

Dopo la sparizione di Meliton, Carmelo e Severo si metteranno sulle sue tracce. I due lo troveranno esanime nel bosco. Accanto al corpo del militare noteranno la lettera F incisa su una roccia. Il pensiero correrà subito a Fernando. Meliton verrà portato a casa per la veglia funebre. Garcia Morales si dirà sicuro che il colpevole della morte di Meliton sia proprio il Mesia.

Prudencio e Lola si sposano nelle puntate spagnole de Il Segreto di Puente Viejo

Anche al paesino, seppure di rado, accadono lieti eventi. Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Lola, dopo aver riconquistato la fiducia dell'Ortega, sarà prossima alle nozze. L'affascinante giovanetta si farà aiutare dalle sue amiche a vestirsi. Con lei ci sarà anche Marina. Tutto è pronto per il grande giorno.

Il matrimonio di Prudencio e Lola verrà celebrato da Don Berengario e Don Anselmo.

Dopo la cerimonia, verrà organizzata una grande festa, nella quale Gracia ballerà il flamenco. Dolores non perderà d'occhio Marina, convinta che tra lei e Don Berengario ci sia un legame particolare che, a qualsiasi costo, lei scoprirà. Terminati i festeggiamenti, i due neo sposi si godranno felici la loro intimità.

Puente Viejo verrà allagato

Tutto tranquillo? Certo che no. Irene, dopo aver saputo che il bacino idrico del paesino verrà riempito, si precipiterà da Maria per tentare di trovare una soluzione. Entrambe sanno bene che, se ciò accadesse, il paesino verrà allagato. Nel frattempo, Armero andrà da Prudencio, pretendendo i soldi che gli ha prestato. L'Ortega cercherà di mediare ma senza successo. La situazione si farà molto tesa.

Le anticipazioni de Il Segreto svelano infine che Gracia Morales premerà per il riempimento del bacino. La fine di Puente Viejo è stata scritta.