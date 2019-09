È trascorsa quasi una settimana da quando il pubblico italiano ha assistito all'ultima puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie turca rivelazione dell'estate di Canale 5. In molti si sono chiesti se ci sarà una seconda stagione, ma non sarà così poichè la serie si è ufficialmente conclusa in patria alla fine del 2017. Tanti già sentono la mancanza dell'appuntamento pomeridiano con Ferit, Nazli e tutti gli altri.

Inoltre, c'è una grande fetta di pubblico che, oltre a dispiacersi per una mancata seconda stagione, ha polemizzato sui social perché delusa dall'ultima puntata considerata piatta e non abbastanza soddisfacente.

Un finale di stagione sotto tono per Bitter Sweet

Il gran finale di Bitter Sweet di venerdì scorso, 13 settembre 2019, ha lasciato molti fan con l'amaro in bocca. Dopo il doppio episodio conclusivo andato in onda venerdì, tanti fan sono rimasti delusi e hanno scambiato le loro opinioni sui social network.

Le vicende di Nazli e Ferit, secondo gli appassionati, avrebbero dovuto avere un finale diverso. In particolare, mentre alcuni avrebbero apprezzato un salto temporale che mostrasse il futuro della famiglia Aslan, altri avrebbero voluto più coinvolgimento tra i protagonisti con un finale un pò più passionale tra i due. Contrariamente alle aspettative del pubblico, l'epilogo è sembrato tenero, grazie alla notizia della gravidanza di Nazli, ma piuttosto sottotono.

Il pubblico adesso si aspetta nuove produzioni turche e tra queste è attesa l'inedita Erkenci Kus con Can Yaman, l'attore che interpretava Ferit Aslan.

Bitter Sweet non avrà una continuazione, attesa la nuova serie Erkenci Kus

Le critiche al doppio episodio finale di Bitter Sweet hanno diviso i fan sui social. In mezzo alle polemiche è emerso però un desiderio comune. Tutti hanno sperato in una seconda stagione e sono rimasti delusi nell'apprendere che non ci sarà un nuovo ciclo di episodi perché la serie si è ufficialmente conclusa.

Secondo alcune voci non confermate, Mediaset avrebbe intenzione di acquistare la serie recentemente trasmessa in Turchia e con protagonista Can Yaman, l'amato Ferit di Bitter Sweet. In Erkenci Kus il giovane attore interpreta il ruolo di Can Divit, il proprietario di un’agenzia pubblicitaria che ha la passione per la fotografia. Qui il protagonista conosce Sanem Aydin, una giovane di umili origini e la trama della fiction è incentrata sulla loro storia d'amore.

Mediaset non ha ancora confermato, ma molti ipotizzano che la nuova serie turca potrebbe essere trasmessa nell'estate 2020. Per ricevere conferma, probabilmente si dovrà attendere il prossimo palinsesto estivo.