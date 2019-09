Il cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello è in via di definizione: dovrebbero mancare un paio di mesi al ritorno in Tv del reality, che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. L'ultima indiscrezione che è trapelata sul format Mediaset, è quella che riporta la possibile partecipazione di una ragazza che in questo periodo è stata costantemente al centro del Gossip: Paola Di Benedetto.

La Di Benedetto vicina al GF: l'indiscrezione di Oggi

Sono tanti e tutti diversi tra loro i personaggi famosi che i giornali stanno accostando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver letto della possibile partecipazione al reality di Loredana Lecciso, Karina Cascella e Ivan Cattaneo, in queste ore è un altro nome quello che si sta impazzando sul cast dello storico format Mediaset.

Il numero di "Oggi" che è uscito in questi giorni, riporta la notizia secondo la quale Paola Di Benedetto sarebbe una delle candidate al ruolo di concorrente del GF Vip 4, quello che debutterà su Canale 5 a novembre prossimo con la conduzione di Alfonso Signorini.

Il giornalista Alberto Dandolo, dunque, sostiene che l'ex "Madre Natura" di Ciao Darwin sarebbe pronta ad entrare in pianta stabile nella Casa più spiata d'Italia dopo l'incursione che ha fatto un anno e mezzo fa per chiarirsi con Matteo Gentili.

I bene informati, inoltre, fanno sapere che Federico Rossi (fidanzato della bella influencer da oltre un anno e componente del duo Benji&Fede) potrebbe essere ospite in una puntata del reality per fare una sorpresa molto romantica alla sua dolce metà. Sarà vero?

Paola e Fede di nuovo insieme dopo le voci di tradimento

Il possibile arrivo di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 4, avvicinerebbe sicuramente il pubblico più giovane al reality: si sa, infatti, che la vicentina è molto seguita sui social network anche per la storia d'amore da favola che vive da più di un anno con Federico Rossi, idolo delle ragazzine.

Soprattutto durante l'estate che si è appena conclusa, la coppia ha campeggiato spesso sulle riviste di gossip per un presunto tradimento: si dice che il cantante abbia vissuto una notte di passione con la collega Emma Muscat (ex allieva di Amici) e l'influencer, appena ha scoperto tutto, ha messo fine al loro solido rapporto.

L'artista ha provato in tutti i modi a riavvicinarsi alla compagna: le canzoni d'amore che le ha scritto e poi dedicato, per esempio, hanno emozionato tutti quei fan che hanno sempre creduto in questo amore. Pochi giorni fa, dopo vari avvistamenti in Italia e all'estero, Paola e Fede hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma con una foto apparsa sul profilo Instagram di lui nella quale si scambiano un tenero bacio.