Il Segreto su Canale 5 assicura anticipazioni e puntate davvero intriganti per il mese di settembre. Elsa, consapevole che non potrà mai avere l'amore incondizionato di Isaac, deciderà di provare a darsi una possibilità accanto ad Alvaro. Peccato che non sappia che l'interesse del dottorino sia solo un accordo fatto tra il Fernandez e la perfida Antolina. Non è difficile immaginare che lo scopo della Ramos sia quello di liberarsi di Elsa.

Alvaro farà un terno al lotto, in quanto sposando la bella Elsa, potrà mettere le mani sulla sua cospicua eredità. Già, perché la Laguna ha mentito a tutto il paesino, fingendosi povera quando in realtà ha una grossa somma di denaro in banca. Questo e non solo nelle prossime puntate de Il Segreto, di seguito le altre anticipazioni.

Il Segreto: sulle tracce dei colpevoli

Interessanti sviluppi anche per quanto riguarda la posizione di Carmelo riguardo il delitto compiuto con la complicità di Don Berengario.

Non mancherà molto prima che i corpi di Eustachio e Lamberto vengano trovati dai militari. A quel punto, il commissario Cifuentes comincerà a fare indagini più approfondite e tutti i sospetti porteranno a Don Berengario e Carmelo. Don Anselmo verrà interrogato e, nonostante la sua iniziale reticenza, finirà per farsi scappare qualche particolare che finirà per mettere nei guai il collega. In seguito, Don Anselmo avrà una crisi mistica, in quanto crederà di aver violato il segreto confessionale.

Anticipazioni Il Segreto: Antolina sempre più odiosa

Antolina si impegnerà ad essere ancora più odiosa. La Ramos avrà timore che Elsa e Alvaro non si sposino e comincerà a torturare con i suoi dubbi la povera Marcela. La locandiera non nasconderà la sua antipatia nei confronti del dottorino, facendo infuriare ancora di più Antolina. La biondina, con fare cattivo, ricorderà alla sua 'amica' che anche Matias, quando la sposò, non era realmente innamorato di lei e che accettò di convolare a nozze solo per prendersi le responsabilità in merito al figlio che portava in grembo.

Altre anticipazioni de Il Segreto raccontano che Julieta verrà aiutata da Francisca Montenegro. La giovane non riuscirà a riprendersi dopo la violenza subita nel bosco e non uscirà più di casa. La matrona, non si sa bene per quale motivo, la spingerà a reagire e a credere fortemente nel matrimonio con Saul. Dopo pochissimo tempo, la Uriarte farà perdere nuovamente le sue tracce.

Don Anselmo pronto a togliersi la vita

Nelle puntate di settembre della soap, Don Anselmo sarà sopraffatto dai sensi di colpa per aver destato sospetti su Don Berengario.

Deluso da se stesso e non più sicuro della sua fede religiosa, si recherà su un dirupo, pronto a farla finita. Raimundo e Berengario, insospettiti dalla sua lunga assenza, si recheranno sul promontorio e riusciranno per fortuna a fermare il prelato. Questo e molto altro ancora nello sceneggiato in onda su Canale 5. Non resta che attendere le prossime anticipazioni de Il Segreto.