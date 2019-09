Nuovo appuntamento incentrato sulla soap opera spagnola Una vita, che continua a sorprendere con numerosi colpi di scena. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 molto probabilmente gli ultimi giorni del mese in corso, dicono che Samuel Alday e Ursula Dicenta saranno ripagati con la stessa moneta per tutto il male che hanno provocato a Diego e Blanca. Il minore degli Alday, dopo la fuga del fratello e della moglie farà un passo sbagliato, visto che investirà tutti i suoi soldi per aprire una prestigiosa galleria d’arte.

Purtroppo la nuova attività dello zio di Moises verrà distrutta da un incendio. Samuel quindi finirà sul lastrico, al tal punto da apprendere tramite una lettera che se non pagherà l’importo stabilito entro la data prefissata dovrà lasciare la sua casa. Mentre l’unico Alday rimasto ad Acacias 38 farà i conti con dei grossi problemi economici, rientrerà in gioco Ursula. Quest’ultima dopo aver rimesso piede nel paese iberico chiederà l’elemosina, e a provare compassione per lei sarà soltanto il new entry padre Telmo.

Quest’ultimo, arrivato in paese per investigare sul passato di Lucia Alvarado, accoglierà l’ex governante nella sua abitazione come sua cameriera, pur sapendo che è una donna pericolosa.

Samuel rischia di essere sfrattato, Ursula chiede pietà al figliastro

Come hanno avuto modo di vedere i fan italiani, nelle puntate attuali la malvagia Ursula è stata rinchiusa in un istituto psichiatrico per volere del padre grazie a Samuel.

Gli spoiler di fine settembre 2019, rivelano che quest’ultimo non riuscirà a rovinare per l’ennesima volta la felicità di Blanca e Diego. In particolare, la coppia si darà alla fuga insieme al figlio Moises. In seguito, precisamente dopo la distruzione della galleria d’arte del minore degli Alday, i telespettatori assisteranno al ritorno della Dicenta, che rimetterà piede ad Acacias 38 nel capitolo numero 830, proprio quando il suo figliastro cadrà in rovina per aver utilizzato tutti i suoi risparmi per avviare il suo nuovo progetto.

La situazione per il marito di Blanca sarà molto grave, visto che rischierà addirittura di essere sfrattato dalla sua abitazione. Il fratello di Diego, già furioso per le sue difficoltà economiche, perderà le staffe quando si presenterà davanti a lui la sua matrigna. Ursula dopo aver mostrato al figliastro un documento per verificare la sua guarigione, gli chiederà di ospitarla ricevendo un netto rifiuto.

Il marito di Blanca caccia la sua matrigna, Telmo assume al suo servizio la Dicenta

Samuel infatti, senza pensarci due volte, caccerà la darklady dal suo appartamento. A quel punto la madre di Blanca non avendo più un tetto su cui vivere, si vedrà costretta a chiedere l’elemosina per le strade del paese iberico. Tutti gli abitanti di Acacias 38, comprese Susana e Fabiana non avranno nessuna pietà della Dicenta, poiché temeranno che sia la stessa donna di sempre.

Con il passare dei giorni, la vedova di Jaime darà l’impressione di essere cambiata veramente, dato che continuerà a trattenersi nella cittadina spagnola pur sapendo di non poter contare sull’aiuto di nessun familiare. Ad un certo punto, proprio quando la darklady sembrerà rassegnarsi al suo destino, ci sarà il clamoroso intervento di padre Telmo. Il sacerdote sarà molto generoso nei confronti della Dicenta, infatti pur avendo appreso che si è resa protagonista di terribili azioni, la accoglierà nella sua dimora. Il prete proporrà ad Ursula di lavorare al suo servizio come domestica. L’ex istruttrice ovviamente accetterà di servire il suo salvatore, e nel corso di una conversazione oltre a dirgli che lo ringrazierà sempre per averla aiutata nel momento più critico della sua vita, prometterà di non deluderlo.