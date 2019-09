Diego e Blanca riusciranno ad essere felici con Moises? Le anticipazioni di Una vita raccontano che ci sarà ancora da lavorare perché questo accada. Nonostante Ursula sia in un sanatorio mentale, il suo piano per distruggere la coppia non si fermerà. A portarlo avanti sarà il doppiogiochista Samuel, che non sa di essere braccato dall'investigatore privato Riera. Chi si mette sulla sua strada fa una brutta fine e il pover'uomo lo scoprirà a sue spese. A dare la svolta decisiva ci penserà Blanca.

Anticipazioni Una Vita: croce e delizia

Come raccontano le ultime anticipazioni di Una Vita, Riera farà una brutta fine. Samuel infatti non gli perdonerà il fatto di aver voluto mettere il naso negli affari che lo riguardano. Tutto inizierà quando l'Alday cattivo verrà a sapere che Diego e Blanca hanno in programma di partire con il piccolo Moises. Dopo aver appreso che l'investigatore è morto (evidentemente assassinato), i due saranno costretti a cambiare piano, certi che la follia di Samuel sia ormai ai massimi livelli.

Diego e Blanca, con un colpo di genio insceneranno loro rottura, in modo da destabilizzare il gioielliere. Fingeranno di litigare davanti a tutta Acacias e Blanca dirà Diego di non volerlo vedere mai più, pregando poi Samuel di farla ritornata a casa con lui. Ovviamente, lui ne sarà ben contento.

Una Vita: Samuel sopraffatto dai sentimenti

In un momento di complicità apparente, Blanca chiederà a di Samuel dove è nascosto Moises.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L'Alday, in un primo momento, sarà abbastanza sospettoso ma, certo del fatto che Blanca ha lasciato Diego e che dunque potrebbe avere una possibilità lei, le farà rivedere il piccolo Moises. A quel punto, Samuel pretenderà che la moglie adempia ai suoi doveri coniugali, visto che sarà convinto di essere tornato insieme a lei. Blanca, nonostante gli abbia fatto intendere di voler restare in intimità con lui, non riuscirà a lasciarsi andare.

Tuttavia, per non destare sospetti, comincerà a baciarlo con passione.

Diego e Blanca addio

Samuel, completamente sopraffatto dai sensi di colpa e certo che Diego sia ormai fuori dei giochi, cadrà nel tranello. Blanca potrà abbracciare il suo piccolo e, temendo che Samuel possa compiere un gesto inconsulto, lo pugnalerà al ventre. Dopo la fuga di Blanca, Samuel riuscirà a sopravvivere ed avrà modo di sfogare la sua rabbia su un altro protagonista.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Diego e Blanca lasceranno per sempre il cast della telenovela. Sarà in quel momento che faranno la loro comparsa ufficiale i due nuovi protagonisti della soap opera, ovvero Lucia Alvarado e Padre Telmo. Sarà proprio Lucia a soccorrere Samuel, che giacerà a terra dopo essere stato ferito da Blanca.