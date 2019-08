Le anticipazioni Il Segreto delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019 raccontano che Antolina ed Alvaro uniranno le forze per ingannare Elsa, ormai certa di non poter avere l'amore di Isaac. Fe invece, dopo aver inscenato la sua morte per scampare all'ira di Faustino, sarà costretta a dire addio al paesino, con enorme dispiacere di Mauricio, Marcela e Matias. Nelle trame settimanali del Segreto inoltre, Francisca e Fernando si alleeranno per mettere fuori dai giochi Roberto.

Raimundo non sarà affatto d'accordo con il losco piano della consorte e non mancherà di esprimere la sua opinione, sebbene venga ignorato con sufficienza.

Il segreto anticipazioni dal 2 al 6 settembre: Carmelo vuole confessare

Nella puntata di lunedì 2 settembre de Il segreto in onda su Canale 5, Don Berengario verrà assalito dai sensi di colpa riguardo a quanto accaduto con i Molero. Severo e Carmelo proveranno a convincerlo che la soluzione migliore sia quella del del silenzio, in modo che non emergano nuovi problemi.

L'angustiato prete accetterà a malincuore il consiglio, ma nel suo animo si scatenerà una tempesta. Don Anselmo, a sua volta, sarà preoccupato per la crisi che sta attraversando il collega. Nell'episodio di martedì 3 settembre, Roberto continuerà ad essere perseguitato da Fernando e Francisca, decisi a farlo allontanare dalla Casona e soprattutto da Maria. I due offriranno al Sanchez una cospicua somma di denaro in cambio di un suo definitivo allontanamento ma, loro malgrado, l'uomo non accetterà.

La Montenegro si renderà conto di aver sottovalutato il carattere orgoglioso e deciso del suo nuovo rivale. Tuttavia, Francisca mediterà un terribile piano per sbarazzarsi per sempre di lui. Nel corso della puntata Il segreto di mercoledì 4 settembre, Maria riuscirà a scoprire che il suo ex marito e la sua matrigna hanno tentato in tutti i modi di fare allontanare Roberto, andando su tutte le furie.

Carmelo invece, sarà deciso confessare il suo crimine. In men che non si dica, chiamerà i suoi amici per raccontare come sono andate veramente le cose.

Il Segreto trame settimanali su Canale 5: Antolina prepara la distruzione di Elsa

La perfida Antolina e lil furbo Alvaro stringeranno un patto diabolico nella puntata del Segreto in onda su Canale 5 giovedì 5 settembre 2019. la Ramos tenterà di convincere il dottorino, molto attratto dai soldi, a conquistare la sua rivale Elsa.

Lo scopo della Ramos è mettere fuori dai giochi la rivale, in modo che possa stare tranquilla con suo marito Isaac.

Nel mentre Raimundo, contrariato, continuerà a manifestare il suo dissenso alla moglie Francisca riguardo il piano ordito ai danni del povero Sanchez, temendo per il peggio. I dubbi e le ansie dell'Ulloa saranno giustificate, visto che dalle nuove anticipazioni della soap opera si evince che la Montenegro finirà per uccidere subdolamente Roberto.

Nella puntata trasmessa venerdì 6 settembre 2019, Elsa si avvicinerà ad Alvaro, che la corteggerà romanticamente. Elsa, convinta di non avere più speranze con Isaac, proverà a lasciarsi andare accettando le avance del medico. Le anticipazioni de Il segreto si concludono con un addio straziante. Fe, dopo aver preparato i bagagli, è pronta a lasciare a malincuore il paesino. Nelle puntate settimanali in onda su Canale 5 sarà un incontro molto emozionante, nel quale la Perez tenterà con tutte le sue forze di salutare per sempre il suo ''omaccione'' Mauricio.