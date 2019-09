Andrà in onda domani, sabato 14 settembre, la prima puntata di Verissimo: tra i tanti ospiti annunciati, ci sarà anche Giulia De Lellis per presentare il suo libro di prossima uscita. Stando ad un'indiscrezione che circola in rete da qualche ora, pare che Silvia Toffanin abbia punzecchiato l'influencer sulla sua decisione di scrivere un romanzo avendone letti pochissimi. Nel salotto di Canale 5, inoltre, la romana ha anche parlato dei tradimenti ricevuti da parte di Andrea Damante e del rapporto che ha oggi con Irama.

Giulia spiazzata a Verissimo: domanda provocatoria della Toffanin

La nuova edizione di Verissimo, parte col botto: sono tanti e tutti molto famosi gli ospiti che Silvia Toffanin accoglierà in studio durante la prima puntata, sabato 14 settembre. Le interviste che andranno in onda domani su Canale 5, sono state registrate con due giorni d'anticipo, perciò sul web sono disponibili alcune anticipazioni di quello che è accaduto in studio.

In queste ore, ad esempio, in rete sta impazzando un'indiscrezione sul faccia a faccia che la conduttrice ha avuto con Giulia De Lellis.

Giocando sul fatto che la romana ha sempre ammesso di aver letto pochissimi libri perché si annoia facilmente, pare che la presentatrice le abbia domandato: "Ma tu, il tuo libro l'hai letto?".

La richiesta palesemente provocatoria che la padrona di casa avrebbe fatto all'influencer, è da interpretare più come una battuta ironica piuttosto che un attacco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Nuove dichiarazioni su Damante e Irama

Nel corso del lungo confronto che ha avuto con la Toffanin, Giulia ha ovviamente parlato di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", il libro che uscirà il 17 settembre e che racconta la storia finita male con Andrea Damante.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete in queste ore, pare che la conduttrice di Verissimo abbia chiesto alla sua ospite come ha scoperto di essere stata tradita: la ragazza avrebbe risposto di aver avuto la certezza di tutto mentre era a casa davanti al computer, ma non ha voluto approfondire l'argomento.

Le donne con le quali il dj ha avuto delle "scappatelle", sono state tante: la romana ha confermato questa notizia anche davanti a Silvia.

Sul ragazzo che ha frequentato lo scorso autunno prima di riprovarci con Damante (Irama), invece, pare che la 23enne abbia detto di essere rimasta in ottimi rapporti con lui e, sebbene si siano lasciati da tempo, lei ascolta ancora con piacere le sue canzoni.

Viste le tante indiscrezioni che sono trapelate dagli studi Tv di Cologno Monzese, ai fan della bella De Lellis non resta che piazzarsi davanti allo schermo domani attorno alle ore 16 per ascoltare tutto quello che avrà da dire la loro beniamina.