Nuovo appuntamento con Il Segreto, lo sceneggiato andato in onda per la prima volta nel 2011 su Antena 3. Le trame delle puntate trasmesse in Spagna a metà settembre, svelano che Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa saranno costretti a lasciare la Villa e Puente Viejo. Hipolito Miranar, invece, diventerà nuovamente vedovo dopo la morte di Gracia Hermosa.

Il Segreto: il piano di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate in onda in Spagna questa settimana, annunciano due clamorosi colpi di scena: la partenza di Francisca e Raimundo e la morte di Gracia, la moglie di Hipolito Miranar (Selu Nieto).

Tutto avrà inizio quando Fernando (Carlos Serrano) penserà di vendicarsi di tutti gli abitanti del piccolo borgo. Per fare ciò, l'uomo instaurerà un'alleanza con il colonnello Juan Garcia-Morales per inondare Puente Viejo. Poi non contento arriverà ad uccidere sia Meliton che Paco Del Moliton e sequestrerà i figli di Maria. Garcia-Morales, a questo punto, capirà che il Mesia è un uomo cattivo, tanto da aiutare l'Ulloa, Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado) a ritrovare Esperanza e Beltran.

La partenza di Raimundo e Francisca

Dall'altro canto Fernando, smascherato, compierà un ultimo folle gesto. L'uomo, infatti, darà alle fiamme tutte le abitazioni del borgo iberico, compresa la Villa. Per questo motivo, la Montenegro e l'Ulloa saranno costretti a fuggire attraverso il passaggio segreto. Se Mauricio Godoy (Mario Zorilla) si recherà a Monteviedo per riabbracciare Fe Perez, la coppia deciderà di raggiungere Madrid.

Ma tranquilli, in quanto non si tratta di una loro uscita definitiva in quanto Ramon Ibarra e Maria Bouzas sono entrambi confermati per la nuova stagione.

Hipolito di nuovo vedovo: Gracia muore

Ma non sarà solo la partenza di Raimundo e Francisca a lasciare stupiti i fans, in quanto le puntate spagnole de Il Segreto trasmesse da lunedì 9 a venerdì 13 settembre annunciano una clamorosa uscita di scena.

Stiamo parlando di Gracia Hermosa, interpretata dall'attrice Carmen Canivell, che morirà in circostanze misteriose. Ebbene sì, Hipolito Minar diventerà nuovamente vedovo dopo la perdita della prima moglie Quintina.

Tutto verrà alla luce durante una conversazione tra il figlio di Dolores e Marcela. A tal proposito, la Del Molino rivelerà che Matias Castaneda (Ivan Montes) è assente da molto tempo da Puente Viejo.

Infine, i telespettatori scopriranno che l'uomo ha affidato sua figlia Belen alle cure dei nonni materni dopo essere diventato tesoriere del comune. Non ci resta, quindi, che attendere questa nuova settimana per scoprire alcuni dettagli in più su questa tragica uscita di scena.