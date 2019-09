Gli appuntamenti de Il Segreto di sabato 28 e domenica 29 settembre saranno davvero avvincenti. Finalmente, giungerà il tanto atteso giorno delle nozze tra Alvaro ed Elsa. Quest'ultima, però, mentre sarà sull'altare, si renderà conto che il suo promesso sposo non sarà lì ad aspettarla. La donna, infatti, verrà informata del fatto che il dottor Fernandez è scappato con la sua eredità.

Tale evento, ovviamente, destabilizzerà moltissimo la fanciulla, mentre Isaac proverà a consolarla.

Fernando, intanto, aiutato da Mauricio riuscirà a lasciare la villa. Donna Francisca, invece, adirata perché il suo piano sta andando a rotoli, impedirà a Prudencio di lasciare l'abitazione.

Puntata Il Segreto 28 settembre: Elsa viene lasciata da sola nel giorno del matrimonio

Per quanto riguarda la puntata de Il Segreto di sabato 28 settembre, essa sarà caratterizzata dalla fuga di Alvaro. Quest'ultimo è riuscito a convincere Elsa a fargli una procura relativa a tutte le sue proprietà.

Con tale provvedimento, infatti, il dottore potrà vendere tutto quello che gli pare. Per tale ragione, una volta venuto in possesso del documento che gli interessava, Fernandez deciderà di scappare. Nel frattempo, sarà giunto il giorno delle nozze. Elsa è pronta per andare sull'altare, ma sarà spiazzata da una notizia inaspettata. La donna, infatti, apprenderà che il suo uomo è scappato con la sua eredità.

In quel momento, Elsa si renderà conto di essere stata ingannata dall'uomo che credeva l'amasse, per questo si lascerà prendere dallo sconforto. Julieta, invece, che fortunatamente si è ripresa, manifesterà sempre di più la volontà di allontanarsi da Puente Viejo. Donna Francisca, dal canto suo, vedrà il suo piano sgretolarsi sempre più. Mauricio, infatti, informerà Fernando delle intenzioni della perfida donna e l'uomo scapperà via.

Episodio domenica 29 settembre: Isaac prova a consolare Elsa dopo la fuga di Alvaro

L'episodio de Il Segreto di domenica 29 settembre, invece, sarà incentrato su Elsa la quale dovrà dare il triste annuncio a tutti gli invitati. Distrutta da quanto accaduto, quindi, la donna informerà tutti del fatto che il matrimonio non si celebrerà perché il suo promesso sposo è scappato via. La notizia ci impiegherà davvero poco tempo a diffondersi per tutto il quartiere e, molto presto, arriverà anche all'orecchio di Isaac.

Quest'ultimo, una volta appreso quanto accaduto, raggiungerà immediatamente la povera donna nel tentativo di offrirle tutto il suo supporto e conforto. Elsa, però, si mostrerà assolutamente disperata. La giovane non riuscirà a capacitarsi che Alvaro l'abbia così ingannata