Un nuovo dramma irromperà nelle prossime puntate de Il Segreto, destinato a diventare il punto di partenza di trame future ricche di suspense, almeno secondo quanto dicono le anticipazioni spagnole.

Tutto avrà inizio con il ritorno di Fernando Mesia a Puente Viejo, dopo un breve periodo trascorso a Madrid. Il figlio di Olmo apparirà fin da subito una persona diversa, grazie all'affetto per la sua ricca fidanzata Maria Elena.

La coppia deciderà di convolare a giuste nozze senza attendere a lungo e i festeggiamenti verranno tenuti alla villa di Donna Francisca. E proprio qui accadrà qualcosa di sconvolgente, in occasione del banchetto nuziale che seguirà la cerimonia religiosa, una terribile esplosione metterà in pericolo la vita di tutti i presenti, causando morti e feriti. Ad avere la peggio sarà proprio Maria Elena che non sopravviverà alla tragedia, mentre Maria e Matias subiranno gravissime ferite, causando la preoccupazione di tutti i loro cari.

Anticipazioni Il Segreto, ottobre: Matias rischia di restare cieco

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto del mese di ottobre, qualcuno organizzerà un attentato alla villa di Donna Francisca in occasione delle nozze di Fernando e Maria Elena. Quest'ultima purtroppo morirà, segnando di fatto la fine del periodo 'buono' del Mesia. Da quel momento, infatti, il terribile individuo penserà solo a vendicarsi di coloro che hanno rovinato la sua felicità, pensando ad una strategia per distruggere Puente Viejo.

Durante l'esplosione, anche Matias resterà gravemente ferito a causa di alcune schegge agli occhi. Sarà necessario un suo immediato ricovero in ospedale, che confermerà il suo stato preoccupante: a causa di un'infezione, il marito di Marcela rischierà di perdere la vista definitivamente.

Trame Il Segreto: Maria resta paralizzata

Non se la passerà meglio Maria, anche lei coinvolta nella deflagrazione che causerà il decesso di Maria Elena.

Le anticipazioni de Il Segreto, in particolare, rendono noto che la figlia di Emilia resterà in coma per alcuni giorni, tanto che si penserà al tragico epilogo anche per lei. Fortunatamente, al suo risveglio verrà ritenuta fuori pericolo ma dovrà affrontare una nuova terribile notizia: rischierà di restare paralizzata per sempre.

La diagnosi sarà sconvolgente, costringendola per un lungo periodo sulla sedia a rotelle, anche se il dottor Zabaleta non escluderà la guarigione in seguito a delle terapie specifiche.

A sorpresa, sarà Fernando ad occuparsi dell'ex moglie in questa nuova difficile fase della sua vita. Si dimostrerà una persona gentile e generosa, ma sarà meglio non credere al cambiamento: le sue intenzioni nei confronti di Maria, infatti, potrebbero essere ben diverse.