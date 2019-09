I colpi di scena a Uomini e donne non mancano e anche la puntata di oggi, venerdì 27 settembre si preannuncia decisamente ricca. Le anticipazioni ufficiali sul programma, infatti, rivelano che in studio torneranno i protagonisti del trono classico e ci sarà spazio per una prima importante segnalazione che metterà nei guai uno dei nuovi corteggiatori. Stiamo parlando del tenebroso Javier, il quale ha partecipato al programma della De Filippi per conquistare il cuore della bella Sara Tozzi. A quanto pare il ragazzo ha tenuto nascosto un segreto che lo riguarda e che lo porterà a dover abbandonare la trasmissione di Canale 5.

Uomini e donne, le anticipazioni sulla puntata di oggi: Javier viene messo nei guai e mandato via

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne rivelano che un giornalista ha passato alla redazione del dating show di Canale 5 una segnalazione che riguarda Javier. Una ragazza, di cui non è stato fatto il nome, ha svelato di essere in contatto con il nuovo corteggiatore e ha svelato che i due si sono sentiti fino a poco tempo prima della sua partecipazione a U&D.

In poche parole, quindi, sembrerebbe che Javier volesse tenere i piedi in una sola scarpa e portare avanti la sua frequentazione fuori dal programma e al tempo stesso godere della vetrina e della visibilità mediatica che riesce a darti un programma di successo come Uomini e donne.

Peccato, però, che la segnalazione arrivata in redazione metterà la parola fine al suo percorso in televisione dopo l'esperienza maturata come tentatore nel cast dell'ultima edizione estiva di Temptation island.

Le anticipazioni sul programma rivelano che sarà proprio Maria De Filippi a prendere la parola in prima persona e a far notare a Javier che già in passato ci sono stati altri protagonisti della trasmissione che hanno tentato di prendere in giro la redazione. A quel punto Javier non potrà fare altro che alzarsi e lasciare il parterre di corteggiatori.

Jessica e Andrea tornano a U&D dopo l'addio a Temptation Island

Occhi puntati anche su Sara Tozzi, la quale rimarrà delusa da questa segnalazione: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la tronista scoppierà in lacrime dopo l'addio di Javier.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella puntata di Uomini e donne in onda questo pomeriggio su Canale 5 ci sarà spazio anche per il confronto tra un'altra coppia protagonista di Temptation Island. Parliamo di Jessica e Andrea. I due si sono detti addio dopo che all'interno del villaggio delle tentazioni Jessica si era avvicinata ad Alessandro, che in questo momento ricopre il ruolo di tronista.