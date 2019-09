Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera spagnola in onda ormai da molti anni in Italia con un discreto successo di pubblico. Gli spoiler delle puntate di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre a partire dalle ore 16:10 dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, rivelano che Roberto Sanchez tramerà alle spalle di Francisca Montenegro. L'uomo, infatti, organizzerà un nuovo piano di fuga insieme a Maria, mentre Prudencio Ortega diventerà imprenditore dopo aver lasciato la Villa.

Il Segreto, puntata 1 ottobre: Roberto vuole fuggire da Puente Viejo

Con l'inizio del mese di ottobre i telespettatori di Mediaset assisteranno ad innumerevoli colpi di scena. Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate in onda martedì 1 e mercoledì 2 ottobre, si soffermano su Roberto, l'amico del cuore di Maria (Loreto Mauleon). Nel dettaglio, il cubano organizzerà la sua fuga e quella della Castaneda ed i suoi figli dopo aver capito la cattiveria di Francisca (Maria Bouzas).

Il Sanchez, infatti, si metterà d'accordo con un misterioso interlocutore disposto ad aiutarlo. Peccato che la sua conversazione telefonica sia spiata da Mauricio (Mauricio Godoy) che riferirà tutto quanto alla Montenegro. Isaac, nel frattempo, si metterà sulle tracce di Alvaro (Alessandro Bruni) dopo che aveva sedotto e abbandonato Elsa (Alejandra Meco) sull'altare. Proprio quest'ultima sarà sempre di più disperata dopo aver capito di essere ridotta sul lastrico per colpa di Fernandez.

Puntata 2 ottobre: l'Ortega diventa imprenditore

Allo stesso tempo Raimundo (Ramon Ibarra) guarderà con sospetto Roberto. L'Ulloa, infatti, crederà che stia organizzando una trappola contro Fernando Mesia. Prudencio (Jose Milan), invece, diventerà imprenditore dopo aver lasciato la Casona. Francisca, infatti, permetterà all'Ortega di rifarsi una vita lontano dalla Villa. Per questo motivo, il fratello di Saul (Ruben Bernal) rileverà l'enoteca appartenuta alla povera Fe, costretta a fuggire in America per sottrarsi dalle ire di Faustino. Qui l'uomo penserà di aprire un'attività commerciale al posto della bottega di vini per venire incontro ai bisogni dei cittadini.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti de Il Segreto, abbiamo visto Isaac diventare una furia dopo che Elsa era stata lasciata e derubata da Alvaro. Julieta Uriare, invece, ha chiesto a Saul di lasciare Puente Viejo dopo avergli raccontato degli abusi subiti da parte di Eustaquio e Lamberto Molero, mentre Francisca ha organizzato un piano per sbarazzarsi di Roberto e Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Si precisa ai telespettatori de Il Segreto che per assistere alle puntate perse basterà collegarsi a "Mediaset Play", la piattaforma online e completamente gratuita.