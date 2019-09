Daniele Dal Moro è finito di nuovo al centro di una polemica social. Alcuni fan lo hanno accusato di volersi ubriacare, in modo da trovare una scusa per provarci con Valentina Vignali. Fin dall'inizio della loro avventura all'interno del Grande Fratello, Daniele e Valentina hanno mostrato di avere un certo feeling. Una volta terminato il reality i due ragazzi si sono visti altre volte, tanto che Dal Moro spesso ha raggiunto la sportiva nella sua città.

Proprio per questo motivo spesso i due ex concorrenti finiscono sotto accusa.

Nel week end appena terminato Daniele ha raggiunto Valentina a Milano, dove era in corso un evento sportivo. I due hanno postato numerosi video e foto, mentre si divertivano spensierati. Tale atteggiamento mostrato sui social però non è stato visto di buon occhio da alcuni fan. Così alcuni utenti hanno pensato bene di inviare dei messaggi al fidanzato della Vignali, in cui veniva invitato ad aprire gli occhi.

Addirittura, delle persone sono arrivate ad ipotizzare che il veronese si volesse ubriacare in modo da provarci con Valentina.

Alle provocazioni ricevute Lorenzo Orlandi ha preferito non rispondere, visto che la liaison con la sua fidanzata prosegue a gonfie vele. Al contrario Valentina Vignali all'ennesima accusa infondata è letteralmente sbottata. L'ex gieffina attraverso alcune Instagram Stories ha pubblicato tutti i messaggi ricevuti dal suo fidanzato, poi ha scritto: "Basta".

La Vignali in seguito ha fatto chiarezza sul rapporto che la lega a Daniele: "Siamo solo amici, per cui vi chiederei di smetterla. Alle 9.05 eravamo entrambi sul treno, io per Roma lui per Verona". Ad accendere i riflettori sulla vicenda ci ha pensato anche Daniele Dal Moro. Il bel veronese sotto le stories della sua ex coinquilina, ha confessato di aver ricevuto anche lui dei messaggi poco carini.

Daniele e Martina: ancora nessuna rappacificazione

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono ancora molto distanti. A quanto pare la vincitrice del GF16 sembra non essere tornata sui suoi passi. A scatenare l'ira della giovane questa volta è stato un sondaggio lanciato dal veronese, dove venivano tirate in ballo Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Martina con un messaggio inviato su Instagram ha fatto sapere a Daniele di non sopportare più i suoi modi di fare: "Sei veramente pessimo".

In realtà che il rapporto tra i due stesse vivendo un momento di crisi era già noto. La stessa Martina dopo aver partecipato ad un evento di moda, aveva riferito che con Daniele la situazione era molto complicata. Chissà se i due giovani riusciranno a fare di nuovo pace, oppure sia arrivata davvero la parola fine.