Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta dagli stessi autori di Una Vita. Gli spoiler delle puntate dal 15 al 21 settembre rivelano che Elsa accetterà di diventare la moglie di Isaac mentre Saul Ortega capirà che Eustaquio e Lamberto Molero sono i responsabili dello strano comportamento di Julieta Uriarte.

Il Segreto: ritrovati i corpi di Eustaquio e Lamberto

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre, rivelano che Alvaro consiglierà ad Elsa di non vendere le sue proprietà.

Proprio quest'ultima confesserà a Marcela di cominciare a nutrire un interesse sempre più crescente per Fernandez. Alla Villa, Maria e Roberto ultimeranno i preparativi per la fuga mentre Francisca e Raimundo faranno pace dopo aver superato alcuni screzi. Nel frattempo Puente Viejo sarà funestata da una brutta notizia: le guardie civili hanno rinvenuto i corpi di Eustaquio e suo figlio Lamberto.

Roberto non vuole lasciare Puente Viejo

La Laguna dimostrerà titubanza di fronte alla proposta di nozze di Alvaro mentre la situazione per Don Berengario e Carmelo si aggraverà dopo l'interrogatorio del sergente Cifuentes.

Lontano dalla Casona, la Castaneda aspetterà invano l'arrivo di Roberto, il quale sarà trattenuto dalla Montenegro alla Villa. A tal proposito, il Sachez confiderà a Maria di aver deciso di restare nel borgo iberico. Alla locanda, Marcela scoprirà che Fernandez ha chiesto la mano di Elsa con un bellissimo anello, il quale cadrà sbadatamente in terra. Qui la rivale di Antolina noterà il nome di una donna inciso dentro il prezioso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Julieta non riesce a raccontare la verità a Saul

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto svelano che Elsa chiederà ad Alvaro spiegazioni in merito alla scritta sull'anello. Qui il dottore riuscirà nuovamente ad ingannare la ragazza facendole credere che quel prezioso era stato di sua nonna. Isaac, invece, non sopporterà di vedere la sua ex fidanzata sposarsi con un altro uomo mentre Francisca chiederà a Prudencio di tenere d'occhio Fernando.

Allo stesso tempo, Julieta Uriarte non riuscirà a svelare a Saul di essere stata abusata dai due Molero. Maria e Roberto, invece, compreranno una nuova tenuta dopo aver deciso di restare a Puente Viejo.

Saul scopre gli abusi dell'Uriarte

Isaac si recherà da Elsa. Qui il Guerrero supplicherà la Laguna a non convolare a giuste nozze con Alvaro. Saul, invece, apprenderà che Julieta era stata brutalmente violentata dai Molero dopo aver avuto un incontro con Don Berengario e Carmelo.

Inoltre capirà che proprio quest'ultimi hanno ucciso gli stupratori dell'Uriarte. Infine la rivale di Antolina non ascolterà la richiesta del falegname, tanto da accettare la proposta di nozze di Alvaro.