Il primo programma ad andare in onda della nuova stagione televisiva di Mediaset è stato Temptation Island Vip. A condurre il programma c'è Alessia Marcuzzi che è subentrata a Simona Ventura. Stando alle indiscrezioni la seconda edizione del reality dei sentimenti promette davvero molto bene in quanto ci sono degli intrecci davvero molto avvincenti tra i protagonisti. Le news che riguardano il programma ci rivelano che la prima puntata potrà essere vista in replica online in streaming sul sito Wittytv.it a partire da oggi 10 settembre 2019.

Replica prima puntata Temptation Island Vip in streaming online

Possiamo dirvi che la prima puntata del reality potrà essere vista in streaming online accedendo al sito WittiTv.it ed accedendo alla sezione dedicata al reality show dei sentimenti che va in onda su Canale 5. Sul sito potrà essere vista sia la puntata per intero che i singoli video. Tutti i curiosi che vogliono vedere qualche anticipazione del reality possono farlo seguendo il profilo ufficiale Instagram del reality, dove sono stati caricati dei video in esclusiva.

Nella puntata di ieri 9 settembre 2019 abbiamo visto subito in scena la coppia composta da Damiano e la sua fidanzata. Damiano è conosciutissimo online per i suoi video. Er Faina (Damiano) è stato messo davanti a dei video della sua fidanzata, video che di sicuro non gli sono piaciuti e che lo hanno fatto cadere in momenti di abbattimento e amarezza.

Ciro Petrone scappa dal villaggio di Temptation Island

Nella prima puntata di Temptation Island abbiamo visto anche il giovane attore di Gomorra Ciro Petrone darsi alla fuga dal villaggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Infatti Ciro scappa dal resort lato uomini per raggiungere la sua amata fidanzata. A nulla sono serviti i tentativi della redazione di bloccarlo, dato che questo suo gesto lo escluderà dalle prossime puntate del reality Temptation Island Vip che andrà in onda lunedi prossimo 16 settembre 2019 su Canale 5. Gli occhi in questa nuova edizione del reality sono puntati di sicuro anche su Anna Pettinelli che a quanto pare pretende dagli altri concorrenti ordine e pulizia. Davvero una prima puntata piena di colpi di scena che hanno lasciato incollati moltissimi fan del reality show di Canale 5.

Anticipazioni Temptation Island Vip, Serena e Pago potrebbero lasciano il reality prima della fine

Stando alle anticipazioni che riguardano il reality di Canale 5 “Temptation Island Vip” Pago e Serena Enardu pare lasceranno il programma dopo pochi giorni, infatti è apparsa qualche giorno fa una foto di Pago che chiedeva ai fan se si può perdonare una donna. Nella foto l'uomo potrebbe far intendere di essere stato tradito da Serena.