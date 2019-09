La seconda stagione di New Amsterdam, famoso Medical-Drama ideato da David Schulner, debutterà in America martedì 24 settembre. A pochi giorni dalla season premiére le anticipazioni sul futuro dei protagonisti hanno già iniziato ad invadere il web, proponendo clamorosi colpi di scena dopo il preoccupante finale trasmesso lo scorso maggio sulla NBC. La 1x22 si è infatti conclusa con un terribile incidente che ha coinvolto la famiglia di Max Goodwin e le dottoresse Sharpe e Bloom.

Se per il protagonista e sua figlia Luna non ci saranno conseguenze, il futuro della moglie Georgia e delle amiche Helen e Lauren rimane, ancora oggi, un mistero. Ad alimentare la curiosità dei telespettatori sono poi arrivate le dichiarazioni dello showrunner che ha chiarito, in via definitiva, che uno dei personaggi coinvolti nell'incidente perderà la vita. Ma non è tutto! Stando alle parole di Schulner pare, infatti, che la maggior parte dei protagonisti subirà le conseguenze di quando accaduto.

Sinossi ufficiale New Amsterdam 2x01: 'Your Tourn'

A gettare, ulteriormente, luce sulle conseguenze di quanto avvenuto nel finale di New Amsterdam è arrivata - proprio nelle scorse ore - la trama ufficiale della 2x01 che annuncia un salto temporale di tre mesi dal disastroso incidente in ambulanza:

"Nella premiére della seconda stagione, Max si dedicherà totalmente al lavoro per tornare alla normalità dopo il catastrofico incidente e la nascita di sua figlia.

Kapoor, invece, farà i conti con i primi segni dell'età. Nel frattempo Iggy, dopo una giornata di successi lavorativi, proporrà ai colleghi un'idea davvero rivoluzionaria. Infine Reynolds sarà alle prese con un nuovo specializzando che si rivelerà del tutto inaffidabile". La puntata, come anticipato, andrà in onda martedì 24 settembre e si intitolerà "Your Tourn".

Dei flashback mostreranno quanto accaduto durante l'incidente

Nonostante New Amsterdam si appresti a salutare uno dei suoi personaggi principali, la seconda stagione proporrà anche delle storyline positive e ricche di speranza.

Come ha precisato David Schulner, Max inizierà la nuova vita da genitore della piccola Luna, un'esperienza che coinciderà con dei risvolti positivi che riguarderanno la sua malattia. Infine, lo showrunner ha precisato che quanto avvenuto durante l'incidente verrà mostrato - interamente - tramite dei flashback che permetteranno ai telespettatori di comprendere quanto accaduto. Ecco le sue parole: "Ci sono anche buone notizie da celebrare nel presente.

Il neo-papà Max sta affrontando la paternità con notizie rivoluzionarie sul suo cancro grazie, anche, all'aiuto del suo nuovo oncologo. Inoltre, durante la season premiére torneremo indietro nel tempo e vedremo l'incidente accadere in tempo reale prima di rivelare chi è sopravvissuto e chi no".