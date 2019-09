Le avventure del popolare sceneggiato spagnolo Il Segreto continuano ad incuriosire i telespettatori. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia prossimamente, annunciano che Fernando Mesia darà una svolta alla sua vita. Il figlio del defunto Olmo rimetterà piede a Puente Viejo al fianco della nuova fidanzata Maria Elena Casado de Brey, una donna affascinante e ricca. Sfortunatamente la felicità dell’ex marito di Maria Castaneda avrà una breve durata, perché durante le sue nozze rimarrà vedovo.

Ebbene sì, l’acerrimo nemico di Gonzalo perderà la moglie, che morirà a causa dello scoppio di un ordigno piazzato da Severo Santacruz, al fine di farla pagare a Francisca Montenegro.

Francisca dubita del Mesia, Maria Elena riceve una proposta di nozze

Nelle puntate italiane in programma le prossime settimane, Fernando Mesia dopo essere fuggito da Puente Viejo per impedire al cubano Roberto di ucciderlo a causa di Francisca, tornerà di nuovo in scena.

Il figlio del defunto di ritorno da Madrid ricomparirà nella vita di Maria ma in una maniera del tutto diversa. Quest’ultima farà la conoscenza della nuova fiamma del suo ex marito, chiamata Maria Elena Casado De Brey. L’acerrimo nemico di Gonzalo con il passare dei giorni, oltre a dimostrare in tutti i modi di amare tantissimo la sua nuova fidanzata, affermerà più volte di essersi reso conto di aver sbagliato a commettere delle malefatte in passato.

La Montenegro pur non credendo che Fernando sia davvero cambiato, si vedrà costretto a farlo alloggiare nella sua villa insieme alla Casado su richiesta della figlioccia e del marito Raimundo. Il Mesia sorprenderà la Castaneda facendole sapere di voler chiedere la mano di Maria. Fernando, per via delle atrocità di cui si è macchiato anni prima, non avrà ancora il coraggio per fare una proposta di matrimonio alla sua amata.

Successivamente Francisca farà delle ricerche sul conto della forestiera, mentre il figlio del defunto Olmo chiederà finalmente alla sua dolce metà di sposarlo. Nonostante ciò, la dark lady darà il suo consenso alla coppia per poter festeggiare le loro imminenti nozze nella sua proprietà: purtroppo il lieto evento avrà un esito tragico.

I Castaneda in gravi condizioni, Fernando disposto a vendicarsi

Dopo lo scambio dei voti nuziali, precisamente quando gli sposi saranno in procinto di tagliare la torta, tutti gli invitati prenderanno un forte shock a causa dell’esplosione di una bomba piazzata da Severo con lo scopo di uccidere Francisca, colpevole di averlo fatto cadere in rovina.

Nel bel mezzo dell’attentato la neo sposa perderà la vita tra le braccia di Fernando, invece Maria e il fratello Matias verseranno in gravi condizioni di salute, ma saranno subito soccorsi dal dottor Zabaleta. Il marito di Marcela dovrà essere operato d’urgenza agli occhi per non perdere la vista, la Castaneda invece dopo essersi risvegliata dal coma apprenderà di non poter più camminare. Queste spiacevoli conseguenze, ma soprattutto la morte di Maria Elena, faranno sprofondare il Mesia nello sconforto totale, a tal punto da farlo tornare ad essere l’uomo cattivo di un tempo.

Severo quando verrà a conoscenza del decesso della moglie di Fernando si sentirà in colpa, mentre le forze dell’ordine inizieranno ad investigare per scoprire chi è il responsabile della tragedia. Infine Fernando dopo aver partecipato al funerale della defunta moglie si riavvicinerà a Maria, e si dirà disposto a farsi giustizia con le sue stesse mani, invece il Santacruz cercherà di nascondere il suo turbamento e la sua colpevolezza, unendosi alle indagini delle autorità.