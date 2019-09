Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera americana trasmessa da oltre trent'anni in Italia. Gli spoiler delle puntate alle quali i telespettatori assisteranno da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre alle ore 13:40, rivelano che Bill Spencer farà una vera e propria dichiarazione d'amore a Brooke Logan dopo essersi risvegliato dal coma. Pam Douglas e Charlie, invece, cercheranno di ultimare i preparativi di nozze, nonostante le intromissioni di Quinn Fuller.

Beautiful: Bill si risveglia dal coma

Inizia una settimana ricca di colpi di scena per gli affezionati delle vicende ambientate a Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful in onda da domenica 29 a sabato 5 ottobre su Canale 5, Bill (Don Diamont) uscirà finalmente dal coma. A tal proposito, il fratello di Ridge prometterà al magnate di far pace con lui per il bene del piccolo Will mentre la Logan apparirà molto felice del suo risveglio. Una situazione che susciterà la gelosia di Ridge che non sopporterà che la consorte stia vicino allo Spencer.

Lo Spencer confessa a Brooke di amarla

Intanto Ridge capirà di aver spinto Brooke ad allontanarsi, tanto da dare un vantaggio in amore a Bill. A tal proposito, quest'ultimo dichiarerà di amare ancora la Logan, tanto da rassicurarla di essere cambiato. La sua esperienza 'pre-morte', infatti, gli ha fatto capire tante cose. Inoltre confesserà di non avere nessuna intenzione di sporgere una denuncia contro il Forrester. Quest'ultimo, a questo punto, non correrà più il pericolo di essere arrestato per tentato omicidio, sebbene il gesto altruista dello Spencer sia molto sospetto. Il magnate, infatti, con il suo comportamento cercherà di ingannare lo stilista, che però dimostrerà di non credere alla sua redenzione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ancora incomprensioni tra Pam e Quinn

Nelle puntate di Beautiful in onda da domani 29 settembre su Canale 5, Brooke (Katherine Kelly Lang) dimostrerà di ammirare ancora Bill, tanto che Ridge comincerà a sospettare che ci sia qualcos'altro sotto. Charlie, invece, acconsentirà alla celebrazione delle nozze con Pam nonostante le incomprensioni iniziali. Quinn, infatti, permetterà che il matrimonio venga celebrato nel salone di Eric.

A tal proposito, il Forrester non crederà che lo Spencer sia davvero cambiato. Padre e figlio sospetteranno che l'uomo voglia riprendersi la Logan. Nel frattempo il piano di Bill sembrerà avere i suoi frutti, in quanto l'ex moglie sarà sempre più fiera di lui.

I preparativi di nozze di Pam e Charlie subiranno degli intoppi. La Douglas e la Fuller avranno un violentissimo confronto che sarà sedato dall'intervento provvidenziale di Eric.

Infine Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si getterà a capofitto nella preparazione della sua nuova sfilata, grazie al contributo di tutta la Forrester.