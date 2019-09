Questa sera sabato 28 settembre 2019, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del talent show Amici Celebrities. Il nuovo appuntamento si preannuncia ricco di colpi di scena, soprattutto per una discussione molto accesa che la conduttrice Maria De Filippi avrà con un concorrente. Stando a quanto è stato svelato sul web, delle affermazioni di Filippo Bisciglia avrebbero scatenato la dura reazione della padrona di casa.

La moglie di Maurizio Costanzo non ha gradito per niente che l’ex gieffino abbia contestato alla produzione del programma, il fatto che a Francesca Manzini sia richiesto di svolgere delle canzoni più semplici dalle sue.

Irama e Alessandra Amoroso ospiti della seconda puntata

La versione Vip di Amici di Maria De Filippi occuperà la rete ammiraglia Mediaset in prima serata, il 28 settembre 2019. I partecipanti continueranno a mettere alla prova le loro abilità nel canto e nel ballo.

Dopo quanto accaduto nel primo debutto, i due coach Alberto e Giordana guideranno le loro squadre con molta determinazione. I concorrenti faranno delle sfide sempre più difficili, addirittura cimentandosi anche in alcune coreografie in stile Michael Jackson. I tre giudici Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, e Platinette, quindi dovranno osservare le performance con più attenzione prima di esprimere le loro preferenze.

Le anticipazioni diffuse in rete rivelano che nella nuova puntata dopo J-Ax e Giusy Ferreri, come ospiti ci saranno due ex vincitori di Amici. Si tratta di Irama e Alessandra Amoroso, che quindi avranno l’occasione di provare nuovi emozioni nel palco che li ha resi popolari. Dopo l’eliminazione del rugbista Martin Castrogiovanni e della produttrice tv Chiara Giordano avvenuta la scorsa settimana, si sfideranno 10 vip.

A gareggiare per portare a casa vittoria finale saranno, Emanuele Filiberto, Joe Bastianich, Laura Torrisi, Francesca Manzini, Raniero Monaco Di Lapio per la squadra blu, guidata da Alberto Urso e Andreas Muller. Mentre nella squadra bianca capitanata da Giordana Angi e Gabriele Esposito saranno ancora in gioco, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa, Cristina Donadio, Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara.

Filippo fa perdere la pazienza a Maria De Filippi, eliminati Bastianich e la Donadio

Gli spoiler su ciò che accadrà questa sera, svelano che a tenere banco sarà sicuramente una lite inaspettata tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi. Tramite un video si vedrà il conduttore di Temptation Island criticare Emanuele Filiberto di Savoia per la strategia adottata durante le nomination della scorsa puntata. In un secondo filmato invece, il compagno di Pamela Camassa si lamenterà per l’assegnazione di brani più complessi rispetto a quelli dati all’avversaria Francesca Manzini. Filippo ha addirittura ipotizzato che ci sia un complotto nei suoi confronti con la convinzione di non avere il microfono aperto, lasciandosi sfuggire un sarcastico: “Brava, brava” rivolto alla conduttrice. Dopo aver chiesto agli autori del programma di mostrare sul led le difficoltà delle due canzoni per far vedere che sono sullo stesso livello, la moglie di Maurizio Costnazo ha replicato all’ex gieffino. Queste sono state le parole pronunciate dalla padrona di casa al Bisciglia: “Hai messo ripetutamente in discussione la buona fede dei miei collaboratori”. Ovviamente non mancheranno momenti emozionanti, come quello che vedrà protagonisti Alessandra Amoroso e Geppi Cucciari. La cantante e la comica faranno sentire la loro vicinanza ad Emma Marrone, mandandole un messaggio d’affetto. Per quanto riguarda il giudice speciale questa volta farà il suo ingresso Luca Argentero. Ad uscire dal gioco dopo aver fatto delle sfide accese e senza esclusioni di colpi, invece saranno l’imprenditore italo-americano Joe Bastianich a seguito di numerosi battibecchi avuti con Platinette, e l’attrice Cristina Donadio famosa per aver recitato nella fiction Gomorra.