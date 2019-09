Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, l'avvincente soap opera iberica che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Gli spoiler delle nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane in Italia, rivelano che Severo Santacruz sarà sempre più certo che dietro i suoi guai finanziari ci sia lo zampino di Francisca Montenegro. Una supposizione che troverà l'appoggio di Prudencio Ortega ma non di Carmelo Leal.

Il Segreto: Severo ha problemi economici

I due grandi nemici delle passate stagioni torneranno a farsi la guerra nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni de Il Segreto, svelano che Francisca (Maria Bouzas) acquisterà un'ingente quantitativo di riso, in modo da abbassarne il prezzo e mandare in crisi l'attiva commerciale di Severo (Chico Garcia). Proprio quest'ultimo dimostrerà di non avere molto capitale a disposizione a causa delle battaglia legale durata troppo tempo con Eustaquio Molero, ucciso da Carmelo (Raul Pena) e Don Berengario dopo che avevano scoperto che aveva abusato di Julieta Uriarte (Claudia Galan).

Inoltre, il Santacruz dovrà necessariamente pagare i salari degli operai, dediti alla lavorazione del riso nei suoi campi. Per questo motivo dovrà necessariamente chiedere tre mila pesetas a Prudencio Ortega all'oscuro di sua moglie, il sindaco e signora. Dall'altro canto, la Montenegro accetterà che Prudencio (Jose Milan) presti i soldi a Severo sebbene questo sia l'inizio di un'atroce vendetta nei suoi confronti.

Il Santacruz crede che Francisca sia la causa dei suoi problemi

Nei nuovi appuntamenti de Il Segreto, Severo scoprirà da Anacleto Totana che il prezzo del cerale è notevolmente crollato, tanto da non riuscire a ricoprire i debiti che aveva contratto. Il Santacruz, infatti, farà molta fatica a restituire la cifra richiesta da Prudencio. Nel frattempo, il latifondista continuerà a tenere all'oscuro i famigliari della sua rovina, tanto non confessare di avere contratto un debito con l'agenzia dell'Ortega. Inoltre sospetterà che dietro tutto questo ci sia la mano della perfida Francisca.

Prudencio capisce le intenzioni della Montenegro

Dall'altro canto, Carmelo Leal si agiterà moltissimo quando Severo tenterà di metterlo al corrente dei suo problemi economici. Il sindaco, infatti, crederà che l'amico sia sia messo in un mercato, troppo sconosciuto per lui. Proprio quest'ultimo si recherà a Madrid per scoprire un modo per uscire dalla rovina mentre Prudencio sarà sempre più certo della malvagità della Montenegro, responsabile del crollo del riso.

Tutto questo darà inizio a dei drammatici colpi di scena che coinvolgeranno non soltanto il Santacruz. In attesa di scoprire cosa succederà, si ricorda che Il Segreto va in onda tutti i giorni alle ore 16:10 su Canale 5.