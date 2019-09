Grande paura per alcuni ex protagonisti di Uomini e donne: Eleonora Rocchini ha avuto un grave incidente assieme alla sorella dell'ex fidanzato, Oscar Branzani. Stando a quello che riporta il sito di Fanpage, nessuna delle persone coinvolte nello scontro in provincia di Napoli sarebbe in pericolo di vita. Qualche ora fa, il ragazzo ha pubblicato una Instagram Stories che sembra rassicurare i fan sulle condizioni di salute di entrambe le donne.

Eleonora Rocchini ricoverata dopo lo scontro in auto

È una notizia non bella quella che ha riportato due ex volti di Uomini e Donne al centro dell'attenzione mediatica nelle scorse ore: Eleonora Rocchini, una delle corteggiatrici più apprezzate dal pubblico, è rimasta coinvolta in un incidente in macchina. Stando alla ricostruzione che hanno fatto tutti i siti d'informazione di recente, la toscana sarebbe rimasta coinvolta in uno scontro tra auto mentre viaggiava col collaboratore Nunzio Moccia e con Dalila Branzani, sorella dell'ex fidanzato Oscar.

La ragazza, che giustamente ha fatto perdere le sue tracce sui social network negli ultimi giorni, sarebbe stata condotta subito in ospedale per accertamenti: pare, inoltre, che quest'ultima sia ancora ricoverata in una clinica in Provincia di Napoli non in gravi condizioni.

A rassicurare parzialmente i fan sulle condizioni di salute delle due donne coinvolte nell'incidente, è stato l'ex tronista. In una Stories che ha apparsa sul suo profilo Instagram circa 24 ore fa, Branzani ha scritto: "Abbiamo angeli in cielo".

È una specie di sospiro di sollievo quello che Oscar ha tirato con questo messaggio, caricato in rete mentre era in viaggio in treno, molto probabilmente per raggiungere sua sorella ed Eleonora.

Oscar vicino ad Eleonora dopo la rottura

Che nessuna delle persone coinvolte nell'incidente dell'altra notte sia in pericolo di vita, lo si evince dal breve ma chiaro messaggio che Branzani ha pubblicato sui social prima di raggiungere Napoli. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha fatto intendere che sia sua sorella Dalila che la Rocchini se la sono cavata con poco: le foto dell'auto dopo l'impatto, infatti, raccontano di uno scontro che avrebbe potuto avere conseguenze di gran lunga peggiori.

La brutta esperienza che stanno affrontando nelle ultime ore i due ex fidanzati, si dice che potrebbe in qualche modo riavvicinarli: si sa, infatti, che Oscar ed Eleonora si sono lasciati ufficialmente poche settimane fa dopo più di 3 anni d'amore.

È stata l'influencer ad annunciare l'addio al compagno con un lungo messaggio apparso sul suo profilo Instagram: "La mia strada continua da sola", aveva scritto l'ex corteggiatrice solo pochi giorni fa.

Il napoletano, che ha sempre ammesso di provare ancora un forte sentimento per l'ex fidanzata, non ci ha pensato due volte ed è corso da lei in ospedale per farle sentire tutta la sua vicinanza.