Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra arrivata alla sua undicesima edizione in Spagna. Gli spoiler in onda in terra iberica a partire da lunedì 9 settembre, rivelano che Fernando Mesia incendierà le case degli abitanti di Puente Viejo. Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa, invece, decideranno di lasciare la Villa per trasferirsi a Madrid in seguito alla distruzione del borgo.

Il Segreto: Fernando spia Garcia-Morales

Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre sull'emittente Antena 3, rivelano che Matias si rifiuterà di lasciare Puente Viejo, nonostante la richiesta di Marcela. Per questo motivo la ragazza chiederà aiuto di Raimundo, Alfonso e Emilia che riusciranno a fargli cambiare idea. Proprio in questo momento irromperà alla locanda Garcia-Morales, il quale rivelerà di aver dato l'ordine di bloccare l'inondazione di Puente Viejo, ignorando che Fernando Mesia lo sta spiando.

Maria decisa a tornare a Cuba

Marina apprenderà che Monica è scomparsa nel nulla dopo la chiamata di Esther. La donna, a questo punto, capirà che le due ragazze sono in pericolo a causa di Samuel. Prudenco Ortega (Jose Milan), invece, non accetterà più di sottostare al ricatto di Armeno, tanto da avere intenzione di rifugiarsi a Roma dal fratello Saul. Alla Villa, Maria confesserà ai Castaneda di aver parlato con Gonzalo Castro (Jordi Coll), il quale è disposto a concederle una seconda possibilità, tanto da decidere di raggiungerlo a Cuba insieme ai bambini. In questo viaggio, la donna sarà accompagnata dai suoi genitori, costretti a lasciare Puente Viejo per motivi giudiziari.

Francisca non vuole che la Castaneda lasci il borgo

Se il Mesia lascerà il suo nascondiglio per mettere in atto un nuovo terribile piano, il tenente Cepeda darà ai cittadini il documento in cui Garcia-Morales ha espresso la volontà di rinunciare ad inondare il borgo iberico. Prudencio e Lola, intanto, fuggiranno da Puente Viejo dopo aver salutato Marcela, Matias e Consuelo, approfittando di un momento di distrazione di Armeno.

Una fuga a cui si uniranno Berengario e Marina dopo aver salutato calorosamente Don Anselmo. Alla Villa, Francisca (Maria Bouzas) si opporrà alla decisione di Maria di tornare a Cuba.

Fernando appicca il fuoco alle case

Nelle nuove puntate de Il Segreto trasmesse a settembre in Spagna, Fernando comincerà a dare fuoco alle case della cittadini per vendetta. Purtroppo le fiamme lambiranno tutti i luoghi storici del borgo, compresa la Villa, la locanda e l'emporio dove Gracia e Tiburcio tenteranno di spegnere l'incendio. Nel frattempo Maria, la Montenegro ed i bambini riusciranno a mettersi in salvo tramite le segrete.

Sarà in questo momento che la Castaneda deciderà di affrontare il Mesia. Qui l'uomo apparirà in evidente stato alterato, dove confesserà di essere l'artefice della morte di Maria-Elena, Vilches e di aver comprato il dottor Carrillo per assicurare la sua paralisi.

La Montenegro ed il marito si trasferiscono a Madrid

Fernando e Maria avranno un ultimo scontro prima di dividere le loro strade per sempre.

Dopodiché quest'ultima deciderà di lasciare il borgo insieme ai genitori, sebbene Emilia (Sandra Cervera) debba fermarsi prima a Parigi per un motivo non specificato. Una destino che accomunerà anche i Santacruz, desiderosi di aprire una bottega di gallette lontano da tanto dolore. Infine Francisca Montenegro ed il marito si trasferiranno nella capitale madrilena dopo aver detto addio alla Villa.