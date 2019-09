Tornano le anticipazioni della soap iberica Il Segreto e riguardanti ciò che accadrà nella settimana che va dal 9 al 13 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:40.

Molte le emozioni che terranno con il fiato sospeso i telespettatori, come la scoperta da parte di Antolina, delle reali intenzioni del dottor Alvaro. La moglie di Isaac, sfrutterà quanto scoperto a suo vantaggio, in modo da allontanare una volta per tutte Elsa dalla vita del marito.

Intanto a Puente Viejo, farà la sua comparsa il figlio di Eustaquio Molero, il quale avrà uno scontro con Saul. Alla Villa invece, Maria e Roberto progetteranno di tornare a Cuba e organizzeranno il tutto mantenendo Il Segreto con donna Francisca.

Il segreto spoiler: Antolina scopre che il dottore è un cacciatore di dote

A partire da lunedì 9 settembre e sino a venerdì 13 settembre, andranno in onda nuovi ed appassionanti episodi della soap ideata da Aurora Guerra, dove vedremo che Antolina scoprirà che il dottor Fernandez è in realtà un cacciatore di dote.

L'uomo si è avvicinato ad Elsa con lo scopo di rubarle tutto il denaro e non per un reale sentimento. Scoperte le reali intenzioni di Alvaro, Antolina non si farà scrupoli ad utilizzare l'informazione per ricattare il medico e indurlo a corteggiare e far innamorare la Laguna. In questo modo, l'ex ancella spera che i due lascino una volta per tutte Puente Viejo, allontandosi da Isaac.

Nel frattempo alla Villa, Maria e Roberto, per paura che la Montenegro e Fernando possano manipolare le loro vite, progetteranno di nascosto, il loro ritorno a Cuba. I due, pur di non rivelare le loro intenzioni, faranno credere a donna Francisca, di voler cercare casa nei dintorni di Puente Viejo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame 9-13 settembre: Saul si scontra con Molero

La soap Il segreto torna a tenere compagnia ai telespettatori con appassionanti puntate nel corso della prossima settimana e dove vedremo che a Puente Viejo farà il suo arrivo Pedro, il figlio di Eustaquio Molero, che avrà subito un duro scontro con Saul, tanto da costringere Severo a doverli dividere. Antolina intanto, determinata ad allontanare la Laguna dal paese, darà consigli ad Alvaro affinché riesca a far innamorare Elsa sino ad indurla a sposarlo.

Severo e Carmelo, per impedire che Saul commetta una sciocchezza, diranno a Pedro che il padre e Lamberto sono fuggiti verso il Portogallo. Consuelo intanto, sarà preoccupata per Julieta, la quale sarà sempre più depressa.

Questo e molto altro nei nuovi episodi de Il segreto in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5 a partire dalle 16:40 circa, subito dopo la messa in onda della doppia puntata di Bitter Sweet.

Inoltre, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda.