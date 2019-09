Nuovo appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra arrivato alla sua tredicesima edizione in Spagna.

Le trame delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 settembre, rivelano che ci saranno brutte notizie per Isaac Guerrero. L'uomo, oltre ad essere in crisi con Antolina Ramos, apprenderà che Elsa Laguna ha deciso di sposare Alvaro Fernandez, il suo grande rivale.

Il Segreto: Antolina e Isaac in crisi

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate a cui i telespettatori assisteranno dal 16 al 21 settembre su Canale 5, rivelano che Elsa prenderà tempo per dare una riposta alla proposta di nozze avuta da Alvaro, tanto che Consuelo vorrebbe avere qualche informazione in più. I rapporti tra Isaac e Antolina, invece, peggioreranno ogni giorno di più, tanto da stancare anche Matias e Marcela con i loro litigi.

Intanto Maria e Roberto si accingeranno a fuggire da Puente Viejo se qualcosa non andasse per il verso giusto.

Allo stesso tempo, Carmelo e Don Berengario si rifiuteranno di rispondere al sergente Cifuentes dopo il ritrovamento di due uomini privi di vita ritrovati dopo una frana. L'uomo di legge, infatti, si convincerà che il sindaco e il collega di Don Anselmo gli stiano nascondendo qualcosa sui Molero. Per questo motivo il prelato sarà in procinto di "vuotare il sacco", se il marito di Adela non cercasse di convincerlo a tacere a riguardo.

Elsa accetta di sposare Alvaro

Maria deciderà di restare nel borgo dopo le rassicurazioni di Francisca. Il Guerrero e la Ramos, invece, non avranno i soldi per ripagare il debito contratto con i Castaneda, tanto che questi ultimi cercheranno di rassicurarli. Intanto Elsa deciderà di sposare Fernandez, nonostante il cuore le dica un'altra cosa. Dall'altro canto, Isaac sarà sempre più certo che Alvaro voglia ingannare la Laguna.

Infatti dimostrerà di essere geloso quando scoprirà che le ha chiesto la mano.

Alla Casona, la Montenegro chiederà a Prudencio di revisionare i libri contabili, in quanto vuole sbarazzarsi di Fernando Mesia. Infine Raimundo aiuterà Maria e Roberto nei lavori di ristrutturazione della loro nuova dimora, mentre Severo chiederà alla moglie di scrivere una notizia falsa per aiutare Carmelo.

Lite tra Francisca e Fernando

Gli spoiler settimanali de Il Segreto (16-21 settembre) rivelano che Don Berengario e Carmelo accetteranno di incontrare un personaggio misterioso.

Poco dopo scopriranno che Saul vuole sapere il motivo dello strano comportamento di sua moglie. Isaac, invece, cercherà di convincere Elsa che Fernandez è un farabutto, sebbene la donna voglia fare di testa sua. Alla Casona, Fernando e Francisca avranno un duro litigio, dove quest'ultima lo inviterà a lasciare immediatamente Puente Viejo.

Il Guerrero scopre le nuove nozze della Laguna

La Laguna comunicherà ai suoi amici di avere intenzione di sposare il dottore.

Intanto Carmelo cercherà di non spaventare a Don Berengario sui nuovi possibili interrogatori sul ritrovamento dei Molero. Cinfuentes, invece, non crederà che questi ultimi siano stati avvistati in Francia, tanto da provocare il prelato.

Nel frattempo, il Mesia metterà Prudencio Ortega contro la Montenegro, mentre Dolores comunicherà al Guerrero che la sua ex fidanzata sposerà Alvaro. In municipio, Don Anselmo sarà interrogato dal sergente sui fatti legati alla liberazione della nipote di Consuelo. Infine quest'ultima, Adela, Marcela e Irene ultimeranno i preparativi di nozze di Elsa, la quale sorprenderà Fernandez al telefono con un interlocutore misterioso.