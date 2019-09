La storia d'amore tra Jessica Battistello e Andrea Filomena, non sarebbe finita: dopo che lei ha confermato a Uomini e Donne di provare ancora qualcosa per l'ex, sul web impazza una segnalazione che vorrebbe i due di Temptation Island di nuovo in coppia. Stando ai messaggi che ha pubblicato poche ore fa Deianira Marzano, i protagonisti del reality sarebbero stati avvistati mano nella mano alla stazione di Firenze: si vocifera che i ragazzi siano d'accordo sin dall'inizio e che abbiano architettato un piano per avere soldi e fama.

Jessica e Andrea di nuovo al centro del gossip

Temptation Island 6 è finito più di due mesi fa, ma alcuni suoi protagonisti sono ancora al centro dell'attenzione per le loro vicissitudini sentimentali. Jessica Battistello e Andrea Filomena, per esempio, sono tornati al centro del Gossip per un presunto riavvicinamento: la ragazza, in particolare, ha palesato la sua volontà di ricucire il rapporto con il parrucchiere dopo la rottura al falò.

Durante la registrazione di Uomini e Donne nella quale erano ospiti entrambi, la protagonista del reality ha confessato di provare ancora dei sentimenti per l'ex compagno e sarebbe disposta a tornarci insieme anche subito; lui, scottato da quello che è successo nel villaggio non molto tempo fa, frena e dice di stare benissimo da solo.

Oggi, 15 settembre, Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di qualcuno che sostiene di aver incontrato i due ex alla stazione di Firenze: pare che Jessica e Andrea stessero passeggiando mano nella mano, come due persone che fanno coppia.

L'influencer napoletana si è detta spiazzata da questa notizia, soprattutto perché arriverebbe da chi afferma di conoscere bene la Battistello e Filomena: torna a farsi largo, infatti, l'ipotesi che i due abbiano architettato ogni cosa sin dall'inizio soltanto per aver costantemente i riflettori accesi su di loro.

La segnalazione che 'inguaia' Jessica e Andrea

Il presunto avvistamento alla stazione di Firenze, arriva a pochi giorni dal "no" che Filomena ha detto in Tv alla sua ex: negli studi di Uomini e Donne, infatti, Andrea ha rifiutato la proposta di Jessica di tornare insieme.

Il fatto che i due ex siano stati visti passeggiare mano nella mano in un posto affollato, riporta alla mente un gossip che è circolato nei mesi scorsi sul loro conto.

Come la stessa Deianira ha ricordato su Instagram, la Battistello e il parrucchiere sono stati accusati da più parti di aver premeditato tutto quello che è successo a Temptation Island: dall'avvicinamento di lei ad un single, alla rottura al falò che ha scatenato i media.

Stando a quello che sostengono le persone che hanno contattato la Marzano, i due ex protagonisti del reality starebbero seguendo un copione che si concluderà con il ricongiungimento ufficiale perché l'amore tra loro è troppo forte. Andrà davvero così?