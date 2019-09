Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda lunedì 16 settembre con la seconda puntata di questa seconda edizione. Le anticipazioni ufficiali rivelano che sarà una puntata decisamente ricca di colpi di scena, molti dei quali avranno a che fare con Damiano Er Faina, il quale chiederà un confronto immediato con la sua fidanzata, in piena notte, e lei non la prenderà proprio bene.

Gli spoiler della seconda puntata di Temptation Island Vip: Er Faina chiede già il confronto

Nel dettaglio, le anticipazioni diffuse sulla pagina Instagram di Temptation island Vip rivelano che nel corso del secondo appuntamento di lunedì sera vedremo che Alessia Marcuzzi si recherà dalla bella Sharon, fidanzata di Damiano, per metterla al corrente del fatto che il suo fidanzato ha chiesto alla produzione di poterla rivedere al più presto e quindi di avere un confronto immediato.

Una decisione che spiazzerà decisamente la ragazza, la quale di fronte alla richiesta di Alessia Marcuzzi dirà: 'Ma io ho sonno!'. A quel punto la conduttrice del reality show si allontanerà per lasciare un po' di minuti a Sharon per riflettere su cosa fare. Accetterà di partecipare al falò di confronto chiesto anticipatamente dal suo fidanzato oppure no? Lo scopriremo lunedì sera.

E poi ancora gli spoiler su questa seconda puntata di Temptation island Vip rivelano che anche per Anna Pettinelli arriverà una dura batosta.

La speaker radiofonica, infatti, si troverà a fare i conti con dei filmati del suo fidanzato che proprio non saranno di suo gradimento e infatti la vedremo scoppiare in lacrime, visibilmente disperata. La Pettinelli, però, non perderà il suo spirito combattivo e senza troppi mezzi termini la vedremo anche sbottare contro il suo uomo a colpi di 'Cogl...'.

Serena e Alessandro sempre più vicini, arriveranno due nuove coppie nel villaggio

Tra le novità di questa settimana, inoltre, vi segnaliamo l'ingresso in scena di ben due nuove coppie famose che si metteranno in gioco per testare la validità del loro sentimento.

Intanto tra Serena Enardu e il tentatore Alessandro il rapporto si farà sempre più intenso e confidenziale.

Addirittura in questa nuova puntata del reality show vedremo che i due tenteranno di eludere i microfoni e si diranno un 'segretino'. Un gesto che potrebbe non piacere per niente al fidanzato Pago, che dall'altra parte del villaggio ha già assistito ad una serie di filmati che lo hanno mandato su tutte le furie nel corso delle settimane precedenti di permanenza nel villaggio.