Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera di grandissimo successo in Italia. Le trame delle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, si soffermano su Adela Arellano, uno dei personaggi storici delle vicende ambientate a Puente Viejo. La moglie di Carmelo, infatti, catturerà le antipatie di alcuni genitori, i quali arriveranno a tenerla in ostaggio nella sua scuola a causa delle sue presunte idee anarchiche.

Il Segreto: i genitori degli alunni contro Adela

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda a breve in Italia assisteremo ad una nuova story-line con protagonista Adela, la quale sarà ingiustamente accusata di essere anarchica. Dalle anticipazioni si apprende che la moglie di Carmelo sarà denunciata dai genitori dei bambini della sua scuola per via dei suoi insegnamenti definiti anarchici. La donna, infatti, ha sempre preferito insegnare senza alcun riferimento alla religione né alla politica.

Un comportamento che susciterà le ire dei conservatori, i quali decideranno di ribellarsi, tanto da pretendere che l'Arellano consegni le sue regolari dimissioni. Ma Adela dimostrerà di non abbassare la testa, se la situazione non si rivoltasse contro di lei.

L'Arellano viene sequestrata nella sua scuola

I nuovi spoiler de Il Segreto rivelano che Adela sarà sequestrata all'interno dell' edificio scolastico dopo l'ingresso di alcuni uomini facinorosi.

Fortunatamente la maestra sarà salvata dall'intervento di Carmelo (Raul Pena) e dello sceriffo Meliton, che riusciranno a fermare la sommossa, sebbene alcuni genitori tra cui Maria Castaneda (Loreto Mauleon) preferiranno non mandare i loro figli a scuola per non metterli in pericolo. Purtroppo la situazione si complicherà a dismisura quando alcuni uomini si presenteranno molto arrabbiati in piazza.

Qui gli abitanti di Puente Viejo scopriranno che i rivoltosi provengono dai paeselli vicini al borgo. Possiamo anticipare che la sommossa sarà fermata solo grazie a Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la quale farà la voce grossa con i rivoltosi. Per questo motivo, questi ultimi abbandoneranno il borgo senza proferire parola.

Francisca aiuta la moglie di Carmelo

Ma i problemi per Adela (Ruth Llopis) non saranno finiti qui.

La denuncia nei suoi confronti non verrà ritirata, tanto che Maria e suo nonno chiederanno a Francisca di fare qualcosa. La Montenegro, a questo punto, si avvarrà delle sue conoscenze per annullare il procedimento legale nei confronti dell'Arellano. A tal proposito, la matrona preciserà a Carmelo che gli deve un favore, in quanto senza il suo aiuto sua moglie avrebbe rischiato grosso.