Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, la soap opera iberica nata da un'idea di Aurora Guerra. Gli spoiler delle puntate in onda a settembre in Spagna, segnalano brutte notizie per una delle coppie storiche di Puente Viejo. Stiamo parlando di Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro, i quali decideranno di prendere strade diverse in seguito ad una crisi sopraggiunta dopo la distruzione della loro villa.

Il Segreto: inizia la nuova stagione in Spagna

Tanti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della dodicesima stagione de Il Segreto. Le anticipazioni annunciano che ci saranno moltissimi addii che lasceranno spazio a volti e storie del tutto nuove. Ma l'attenzione, comunque, sarà rivolta a coloro che non hanno mai abbandonato la soap opera iberica tra cui Francisca e Raimundo. Proprio sul loro matrimonio ci sarà un colpo di scena che riguarderà l'inizio della nuova edizione. Nel dettaglio, l'Ulloa tornerà a Puente Viejo in cerca di notizie della Montenegro, scomparsa in circostanze misteriose.

Francisca e Raimundo lasciano Puente Viejo

Tutto avrà inizio esattamente quando Fernando Mesia appiccherà il fuoco alle abitazioni di Puente Viejo alla fine dell'undicesima stagione. Il diabolico figlio del defunto Olmo Mesia non risparmierà neppure la villa della Montenegro. Per questo motivo i coniugi Ulloa saranno costretti a trasferirsi in un'altra località mentre Mauricio (Mario Zorilla) raggiungerà Monteviedo con un biglietto regalatogli dalla sua padrona.

I telespettatori, a questo punto, assisteranno ad un salto temporale di quattro anni, dove Godoy diventerà addirittura sindaco del paesino dopo l'addio di Carmelo (Raul Pena), uscito di scena insieme agli amici Severo (Chico Garcia) e Irene.

L'Ulloa alla ricerca della Montenegro

Dalle anticipazioni de Il Segreto in onda attualmente in terra iberica si apprende che l'Ulloa chiederà a chiunque informazioni della Montenegro, della quale ha perso le tracce.

Inoltre l'anziano si recherà alla locanda per informare Marcela del suo ritorno e della rottura con la moglie. A tal proposito, il padre di Emilia domanderà alla nipote informazioni sulla matrona, sebbene invano. D'altro canto, la figlia di Paco informerà Raimundo che Matias (Ivan Montes) potrebbe far ritorno a casa dopo essere stato arrestato per insubordinazione qualche anno prima. Infine Raimundo si spingerà alla Casona per chiedere ai nuovi proprietari se hanno notizie della matrona.

Peccato che la famiglia Solozabal non abbia novità in merito. Il locandiere riuscirà a ritrovare la consorte scomparsa nel nulla? In attesa di scoprirlo si ricorda che queste puntate saranno visibili tra sette mesi in Italia a causa della differenza di emissione tra Canale 5 e Antena 3.