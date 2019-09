Le anticipazioni delle puntate della soap opera Il Segreto, che saranno trasmesse sui canali Mediaset da lunedì 23 a domenica 29 settembre 2019, rivelano in particolare dei colpi di scena riguardanti il matrimonio di Elsa con il dottore Alvaro.

I sensi di colpa di don Anselmo lo porteranno lontano da Puente Viejo

Dopo l'interrogatorio di don Anselmo, nel quale il prete farà delle confessioni compromettenti per Carmelo e don Berengario, il Sergente convocherà questi ultimi affermando di essere convinto della loro colpevolezza e che cercherà in tutti i modi le prove per arrestarli.

Nel frattempo don Anselmo, sul bordo di un precipizio, sarà tormentato dai sensi di colpa e solo grazie all'intervento provvidenziale di Raimundo e di don Berengario non commetterà una sciocchezza. Raimundo presterà al prete la propria auto con autista affinché possa andare dal vescovo a confessarsi. Al ritorno del suo viaggio don Anselmo sarà ancora provato per gli accadimenti, perciò deciderà a malincuore di lasciare il paesino per andare in ritiro spirituale.

Antolina ricattata dal dottore Alvaro

Alvaro confesserà alla sua futura moglie Elsa di non avere il denaro per acquistare il terreno dove costruire la loro futura casa. Elsa deciderà non solo di usare i suoi soldi per l'acquisto della proprietà, ma firmerà dei documenti dove darà ad Alvaro il potere di negoziare a suo nome e gestire le sue proprietà e i suoi averi. Nel frattempo Antolina scoprirà che, una volta sposati, Elsa e Alvaro non se ne andranno da Puente Viejo: quindi si recherà dal dottore intimandolo di andarsene dal paesino una volta sposato Elsa, altrimenti lei racconterà ai paesani chi sia lui realmente.

Alvaro non si farà intimorire dalla donna e le dirà che se non lo lascerà stare, racconterà a Isaac di come andò il suo aborto.

Il giorno del matrimonio di Elsa

Alvaro il giorno prima delle nozze partirà con la scusa di dover concludere degli affari a nome di Elsa. Gli amici stretti della donna si insospettiranno dell'improvvisa partenza del dottore. Quindi Elsa sarà costretta a raccontare la verità ai suoi amici più intimi, cioè di essere una ricca ereditiera.

Giungerà finalmente il giorno delle nozze ed Elsa riceverà il bouquet nuziale con un messaggio di addio di Alvaro.

Infatti l'uomo scapperà da Puente Viejo portando con sé tutti gli averi di Elsa. La giovane donna crollerà distrutta dal dolore e annuncerà a tutti il motivo per cui non si celebreranno le nozze, cioè la partenza di Alvaro. Isaac, appena saprà che Elsa è stata abbandonata, correrà dalla donne per consolarla. A quel punto Elsa gli racconterà di tutte le bugie del dottore e di come le abbia portato via tutti i suoi averi.