Emma Marrone a causa di alcuni problemi di salute, dovrà prendersi una pausa momentanea dalla musica. Dal momento dell’annuncio, la cantante salentina ha ricevuto l’affetto di tantissimi personaggi famosi e non. In queste ore è diventato virale sul web un video che vede come protagonista proprio Emma e alcune fan.

Nei giorni scorsi, l’ex allieva di Amici ha pubblicato un messaggio su Instagram utilizzando una frase di John Lennon.

Nel lungo post la salentina ha informato i suoi fan di assentarsi per un periodo dalla musica. La cantante poi si è scusata con tutte quelle persone che già avevano acquistato un biglietto per vederla al concerto di Radio Italia in programma a Malta.

Infine, la 35enne rivolgendosi ai suoi fan ha detto: “Vi prometto che tornerò più forte di prima. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.

Quest’ultima frase ha lasciato intendere che Emma sia di nuovo alle prese con un tumore. In giovane età la pugliese era stata colpita da un cancro alle ovaie, poi sconfitto. Ad oggi, non è escluso che Emma possa avere avuto una recidiva.

L’incontro con alcune fan

Nella giornata di oggi 22 settembre, Emma Marrone è stata avvicinata da alcune sue fan. Le ragazze l’hanno fermata e l’hanno salutata, per poi chiederle come stesse.

A quel punto la diretta interessata con un gran sorriso sul volto ha invitato le sue sostenitrici a stare tranquille. Poi ha aggiunto: “Sono serena, siatelo anche voi”. In poche ore il video è diventato virale. Ancora una volta la 35enne ha mostrato di essere una guerriera. In più occasioni Emma aveva riferito che la lotta contro il tumore non era stata affatto facile, purtroppo però se non la di affronta in questo modo ti distrugge.

Domenica In: Elodie omaggia Emma

Emma Marrone da quando ha annunciato lo stop alla musica ha ricevuto tantissime messaggi di sostegno. Le parole di Maria De Filippi hanno toccato il cuore di tutti: “Non avere mai paura di nulla, perché tu sei fortissima”. Anche Marco Bocci ha voluto incoraggiare la cantante. L’attore, prima mettersi con Laura Chiatti, ha avuto una storia con la salentina. Oggi si è unita al coro Elodie.

La cantante a Domenica In ne ha approfittato per far sentire la sua vicinanza ad Emma: “Le ho mandato un messaggio per dirle che siamo tutti con lei”. Alle parole dell’ex allieva di Amici si è unita anche Mara Venier. Come molti sanno Elodie ed Emma in passato hanno discusso, tanto da interrompere il loro percorso professionale. La cantante romana nel salotto di Rai1 poi ha parlato dei suoi progetti futuri e della storia d’amore con il rapper Marrakech: “Ci vogliamo molto bene, lo stimo tanto e mi rende felice”.