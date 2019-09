Le avventure della telenovela di origini iberiche Il Segreto sono sempre più entusiasmanti. Le anticipazioni degli appuntamenti programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, svelano che Elsa Laguna avrà l’ennesima delusione amorosa, ma questa volta la situazione sarà abbastanza grave. L’ex fidanzata di Isaac Guerrero scoprirà di essere stata ingannata dall'uomo che avrebbe dovuto sposare proprio il giorno del loro matrimonio.

In particolare il dottor Alvaro Fernandez dopo aver messo le mani nell'intero patrimonio della sua promessa sposa, si darà alla fuga. Lo storico parroco Don Anselmo, invece assalito dai sensi di colpa per aver messo nei guai Don Berengario e Carmelo rilasciando una testimonianza compromettente riguardante l’omicidio dei Molero, prenderà una drastica decisione. Il sacerdote dopo aver rinunciato a gettarsi nel vuoto grazie al suo collega e al Leal, se ne andrà via da Puente Viejo per ritrovare la fede persa.

Antolina furiosa, Julieta rivela a Saul di essere stata abusata

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia da domenica 22 a sabato 28 settembre 2019, Meliton sarà dispiaciuto per non essere riuscito a vincere un concorso che gli avrebbe consentito di eleggere il migliore tutore dell’ordine della regione. Tiburcio e gli altri abitanti cercheranno di tirare su il morale allo sceriffo. Nel frattempo Antolina farà fatica a nascondere la sua rabbia, dopo aver notato che Isaac non sopporta il fatto che Elsa presto sposerà Alvaro.

Maria invece penserà a come allestire l’abitazione in cui andrà a vivere con Roberto. Successivamente Raimundo si pentirà di aver mandato via dalla villa Julieta, poiché crederà che se sarebbe continuata a stare sotto il suo stesso tetto i Molero non avrebbero abusato della giovane. Don Anselmo purtroppo fornirà agli inquirenti una versione diversa riguardo alla morte di Eustaquio e Lamberto, che non sarà affatto uguale a quella di Don Berengario e Carmelo.

Il Fernandez continuerà a portare avanti il suo piano, convincendo Elsa ad utilizzare tutti i soldi che possiede per acquistare un terreno che si trova nei pressi di Puente Viejo. Antolina farà litigare Marcela e Matias, ma per fortuna i locandieri si riconcilieranno subito. Tiburcio comunicherà a Dolores e Onesimo di aver intenzione di accogliere alla locanda il leone Pancho, non appena giungerà nel quartiere iberico.

Don Anselmo non si toglierà la vita grazie all'intervento provvidenziale di Don Berengario e Raimundo. La Laguna accetterà di comprare le proprietà di Jesuina, per andarci a vivere con Alvaro una volta che saranno sposati. Isaac si scaglierà contro Antolina per aver fatto discutere i Castaneda, precisandole che la Del Molino è l’unica amica che ha a Puente Viejo. La Ramos chiederà scusa a Marcela e rimarrà senza parole quando apprenderà che Elsa e Alvaro dopo aver convolato a nozze rimarranno in Spagna. A questo punto l’ex ancella si ribellerà con il medico per non aver rispettato il loro patto. Il Fernandez questa volta non si lascerà sottomettere, visto che dirà alla Ramos di essere disposto a far sapere a suo marito che quando ha abortito era in dolce attesa di soli tre mesi. Prudencio rassicurerà Francisca, dicendole che i conti della villa sono tutti in regola, nonostante siano stati gestiti da Fernando. Julieta troverà finalmente il coraggio per confessare a Saul di essere stata violentata dai Molero. Il leone Pancho si darà alla fuga prima di mettere piede nella cittadina iberica, e tutti i residenti saranno alla sua ricerca.

Don Anselmo lascia il paese, Elsa disperata

Don Anselmo dopo aver tentato il suicidio sceglierà di andare in ritiro spirituale con l’intento di superare la sua crisi di fede, lasciando quindi la direzione della chiesa al collega Don Berengario. Elsa desterà preoccupazione ad Alvaro, dopo aver iniziato ad avere dei dubbi sull'acquisto delle terre di Jesuina. Il Mesia farà dei complimenti al Sanchez per essere riuscito a conquistare Maria. I Miranar saranno disperati per la scomparsa del leone, invece la Laguna consegnerà al Fernandez un documento per entrare in possesso di tutti i suoi averi. Dolores non riuscirà a capire come possano Elsa e il medico permettersi di festeggiare il loro matrimonio. La Montenegro ordinerà a Mauricio di tenere sotto controllo Fernando. Quest’ultimo nel contempo saluterà Maria e Raimundo, e gli dirà di aver deciso di partire. Il sergente Cifuentes farà perquisire le abitazioni di Carmelo e di Don Berengario, e non riuscirà a trovare nessun indizio riguardante il decesso dei Molero. Don Anselmo lascerà Puente Viejo, invece Alvaro si allontanerà dal paese per qualche giorno con la scusa di doversi interessare all'acquisto delle terre. Fernando chiederà a Roberto di voler vedere La Habana prima di andarsene. Quest’ultimo verrà invitato da Francisca a presentarsi all’appuntamento con il Mesia con un’arma da fuoco. Mauricio darà l’impressione di voler ostacolare i piani della sua padrona.

Tuttavia, nn acquirente misterioso avrà intenzione di diventare il nuovo proprietario dell’enoteca che apparteneva a Fe, rimasta nelle mani dei Castaneda. Marcela e Consuelo a causa di Dolores sospetteranno che Alvaro si sia avvicinato ad Elsa soltanto perché possiede una grande ricchezza. Poco dopo la promessa sposa riceverà un bouquet e un biglietto dal Fernandez, che le farà sapere di essersi dato alla fuga con tutta la sua eredità. La Laguna cadrà in preda alla disperazione, invece Mauricio consentirà al Mesia di sfuggire alla trappola di Francisca, visto che si trasferirà a Madrid. Francisca su tutte le furie per non essere riuscita a sbarazzarsi di Roberto e di Fernando, impedirà a Prudencio di lasciare la villa. Onesimo, Dolores, e Tiburcio, dopo aver cercato invano il leone scopriranno che è tornato al circo. Saul per evitare che Don Berengario e Carmelo finiscano in prigione con l’accusa di omicidio, vorrà costituirsi alla polizia come assassino dei Molero. Julieta sapendo che suo marito ha intenzione di fuggire da Puente Viejo con lei, approverà la sua pericolosa strategia.