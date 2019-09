Nuovi colpi di scena sorprenderanno i telespettatori italiani della soap opera Una vita. Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 28 settembre 2019, ci sarà un terribile avvenimento. Samuel Alday, dopo essere stato abbandonato dalla moglie Blanca Dicenta, che se ne andrà via da Acacias 38 con Moises e Diego, andrà incontro a un disastro economico. Il figliastro minore del defunto Jaime farà realizzare una galleria per esporre gioielli e opere d’arte.

Purtroppo, nel bel mezzo dell’inaugurazione, esploderà un ordigno piazzato da alcuni anarchici che, oltre a radere al suolo l’intero edificio, farà finire in ospedale Trini Crespo e Liberto Seler con delle pessime condizioni di salute.

La fuga di Silvia, Padre Telmo deve indagare su Lucia

Dagli spoiler degli appuntamenti italiani della prossima settimana, si evince che Samuel nasconderà dei gioielli e del denaro in una scatola per far credere alle forze dell’ordine di essere stato derubato.

Il minore degli Alday con il suo gesto farà capire di non avere nessuna intenzione di far sapere alla giustizia che a ferirlo gravemente sia stata Blanca. Intanto Leonor inizierà ad avere dei sospetti riguardo alla fuga di Diego e della cognata. A questo punto Samuel rivelerà alla giovane Hildago che sua moglie e suo fratello, dopo essersi riconciliati, si sono trasferiti a Huelva con il figlio Moises.

Nel contempo Antonito organizzerà una riunione in Ateneo con l’intento di vendere la sua invenzione. Purtroppo tutti coloro che saranno presenti all’evento, invece di acquistare il tergicristallo realizzato dal fratello di Maria Luisa, avranno occhi soltanto per le macchinette di caffè di Ramon. Rosina e Liberto avranno una discussione accesa a La Deliciosa; Silvia crederà invece che Javier sia un complice di Blasco.

Augustina, dopo aver sorpreso la Reyes con un arma da fuoco, temerà che voglia vendicare la morte di Arturo. Samuel perderà le staffe quando scoprirà che la scatola che aveva preparato è sparita per mano di Carmen. Silvia, dopo aver messo fine alla vita dell’assassino del Valverde Senior, se ne andrà via da Acacias 38. Antonito, durante una conversazione con degli impresari stranieri, apprenderà che la sua creazione è già stata brevettata da altri col nome di "tergicristalli".

Samuel deciderà di chiudere la gioielleria di famiglia per aprire una galleria d’arte con l’aiuto di Lucia. Rosina e Liberto faranno pace grazie a Casilda, mentre il priore Espineira ordinerà a Padre Telmo di fare delle indagini sulla Alvarado. Dopo qualche mese, il fratello di Diego sarà pronto a inaugurare la sua nuova attività in società con Lucia, con cui continuerà ad avere un rapporto di amicizia.

La distruzione della galleria d’arte di Samuel, Liberto deve essere operato

Antonito farà ritorno da Cabrahigo senza Lolita, poiché la domestica si prenderà cura della tata Concha. Augustina verrà assunta nella sartoria, mentre la Rubio avrà dei malesseri dovuti alla sua mezza età. Trini non riuscirà ad indossare il vestito che aveva acquistato per partecipare all'apertura della Galleria Alday. Lucia avrà intenzione di devolvere in beneficenza l’assegno ricevuto dai marchesi di Valmez. Tutti gli abitanti del paese prenderanno parte alla mostra d’arte Alday, tranne Susana che se ne andrà via in anticipo. La Crespo sarà sempre più nervosa, mentre Lucia rimarrà senza parole dopo aver visto in un quadro in cui la marchesa di Valmez ha tra le mani la stessa croce che le ha regalato sua madre. La galleria Alday verrà distrutta dallo scoppio di una bomba: Trini e Liberto riporteranno delle gravi ferite durante la deflagrazione. Telmo metterà in salvo Lucia, mentre Samuel si renderà conto di aver perso tutti i suoi soldi. Inoltre il minore degli Alday apprenderà di dover far demolire la struttura. Trini, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, avrà un mancamento. Liberto desterà parecchia preoccupazione in Rosina, poiché perderà sangue da un orecchio. Quest’ultima apprenderà, tramite il dottor Higinio Baeza, che suo marito deve sottoporsi a un intervento urgente per la rimozione di un liquido posizionato in una zona del cervello. Samuel, dopo aver chiesto un consiglio al Palacios Senior per poter superare la sua crisi economica, deciderà di vendere alcune sue proprietà alle banche, nonostante il padre di Antonito non riterrà che sia la giusta soluzione. Infine Lucia, dopo essersi confessata in chiesa, scoprirà che Padre Telmo è colui che le ha salvato la vita.