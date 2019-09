Nuovo spazio incentrato sulla popolare serie televisiva Il Paradiso delle Signore, che a breve tornerà a fare compagnia al pubblico. I personaggi della nuova stagione saranno ancora impegnati a trovare il giusto equilibrio tra carriera e vita privata. Gli spoiler svelano che una donna già conosciuta nel ciclo precedente purtroppo sarà soltanto interessata al suo successo professionale. Si tratta di Gabriella Rossi, che dopo essersi realizzata dal punto di vista lavorativo come tanto desiderava, visto che verrà assunta come stilista di fama al grande magazzino milanese, subirà un cambiamento in negativo. L’ex venere finirà per trascurare il fidanzato Salvatore Amato.

Gabriella in crisi con il fidanzato Salvatore a causa del lavoro

Il rapporto di una delle coppie della soap è stato sin da subito abbastanza ricco di tensioni. Nel corso della terza stagione è nata la storia d’amore tra Gabriella e Salvatore. La Rossi inizialmente a causa dell’influenza di Irene ha fatto un passo indietro, poiché ha preso le distanze dal fratello di Giulio con la convinzione che si trattava del solito donnaiolo.

Il figlio di Agnese ha dimostrato di nutrire un vero interesse sentimentale per la giovane venere, iniziando a corteggiarla scrivendole delle lettere romantiche, ma in anonimo. Negli ultimi episodi degli indizi avevano fatto intuire al pubblico che in futuro Gabriella e Salvatore sarebbero convolati a nozze. Le anticipazioni dei nuovi episodi che saranno in tutto 160, non portano a nulla di buono, dato che non ci sono per niente i presupposti di poter vedere un nuovo matrimonio nella famiglia Amato.

Gabriella di ritorno da Parigi rimetterà piede a Milano e svolgerà il lavoro dei suoi sogni, diventando la nuova stilista del Paradiso Market. La Rossi si concentrerà parecchio sul suo mestiere, e questo suo atteggiamento le farà vivere un momento di grande crisi con il fidanzato Salvatore.

Dei nuovi arrivi porteranno delle novità

In attesa di vedere le nuove puntate che verranno trasmesse su Rai 1 a partire da lunedì 14 ottobre 2019, è possibile scoprire in anteprima cosa accadrà nel lussuoso magazzino situato nel capoluogo milanese.

I telespettatori non rivedranno nelle trame Andreina Mandelli, Luca Spinelli, Tina Amato, e Sandro Recalcati. Gli addii, segneranno l’arrivo di nuovi attori che porteranno delle novità: si tratta di Ludovica Coscione, Magdalena Grochowska, Pietro Genuardi, e per finire Giancarlo Commare. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), continueranno a far sognare i fan con il loro amore, ma come accade nelle favole affronteranno un nuovo ostacolo.

Roberta Pellegrino si troverà in una situazione difficile poiché sarà contesa da Marcello Barbieri e il suo storico fidanzato Federico Cattaneo, appena rientrato a Milano. Riccardo dopo aver capito finalmente di non avere nessuna possibilità per poter salvare la sua relazione con Nicoletta, inizierà ad avere occhi per la new entry Angela Barbieri. Luciano come al solito non andrà per niente d’accordo con la moglie Silvia, nonostante la diretta interessata avrà un look più sofisticato.

Ad avere un drastico cambiamento sotto tutti i punti di vista sarà Agnese, che subirà una vera rinascita grazie al capo magazziniere Armando che entrerà a far parte della sua vita.