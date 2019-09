Saranno sempre più travolgenti, i prossimi appuntamenti della telenovela Una vita. Gli spoiler riguardanti ciò che vedranno gli italiani il mese prossimo, annunciano che l’ingresso della domestica Maria (Iolanda Muinos) nelle trame farà entrare in crisi Rosina Rubio. Quest’ultima rivedrà dopo tanto tempo la donna con cui il suo defunto marito Maxiliano Hildago ebbe una relazione clandestina in gioventù e avrà un grosso timore.

La madre di Leonor quando verrà a conoscenza che la sua rivale è la madre di Casilda Escolano (Marita Zafra), sospetterà che la sua domestica possa essere la figlia del suo primo amore.

La spiacevole scoperta di Rosina, Maria e Higinio si alleano

Nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano presumibilmente ad ottobre 2019, il pubblico farà la conoscenza di una domestica chiamata Maria, che si rivelerà essere una donna legata a Casilda Escolano.

Tutto inizierà quando Rosina sarà riconoscente al dottor Higinio Baeza per essere riuscito a salvare la vita a suo marito Liberto, rimasto gravemente ferito durante un’esplosione avvenuta alla galleria Alday. La Rubio non sapendo che il salvatore del suo amato è un impostore, gli darà in affitto l’appartamento in cui alloggiava Arturo Valverde ad un prezzo basso. La madre di Leonor si pentirà del gesto fatto, quando nel corso di una festa tenutasi a casa del medico apprenderà che l’uomo ha al suo servizio Maria, l’ex amante del suo defunto marito Maximiliano Hildago.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Rosina si alleerà con Susana per sbarazzarsi della scomoda domestica, facendo credere a tutti gli abitanti che è una ladra. Nel frattempo Maria e Higinio faranno capire di essere amanti, ma soprattutto tramite le loro conversazioni si scoprirà che sono arrivati ad Acacias 38 per impossessarsi del patrimonio degli Hildago.

Il timore della Rubio, Leonor decisa a svelare a Casilda le sue vere origini

A questo punto l’inserviente attuerà il suo piano, visto che a seguito di un falso litigio avuto con il suo padrone che fingerà di volerla licenziare, rivelerà a Casilda di essere sua madre.

Quest’ultima convinta di aver ritrovato la donna che l’ha messa al mondo comincerà a guardare Rosina in modo diverso, poiché crederà che sua madre si trovi senza un lavoro a causa sua. La Escolano confesserà addirittura alla Rubio che Maria è sua madre. Rosina dopo aver riunito tuti i tasselli, temerà che la sua domestica potrebbe essere una figlia illegittima del defunto Maximiliano. La rivale della Rubio, durante un confronto con Leonor confermerà di aver avuto una tresca con suo padre, e sottolineerà che l’uomo decise di assumere la figlia Casilda a casa sua per darle un tetto in cui vivere.

La giovane scrittrice senza parole per aver ascoltato le affermazioni di Maria, sarà intenzionata a far sapere pubblicamente di essere la sorellastra della Escolano. Leonor convinta che i suoi genitori non abbiano messo al corrente della verità lei e Casilda di comune accordo, affronterà la madre e le dirà che colei che ha sempre considerato soltanto una domestica dovrebbe conoscere le sue vere origini.

Agendo in tale maniera, la Hildago sarà contro la volontà di Maria, dato che le dirà di non far sapere a Casilda che sono figlie dello stesso padre.