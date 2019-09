Le anticipazioni relative alle puntate della prossima settimana della soap opera Una vita rivelano un colpo di scena per Trini. La donna, infatti, ha manifestato per diversi giorni alcuni disturbi. Dopo l'iniziale preoccupazione, però, scoprirà che il suo malessere risiede in una gravidanza. La donna apprenderà di essere incinta e sarà estremamente entusiasta della cosa.

Per tale ragione, cercherà di organizzare al meglio il momento in cui comunicherà la notizia al suo compagno. Purtroppo, però, Ramon non sembrerà affatto pronto ad affrontare le nuove responsabilità.

Intanto, proseguiranno le indagini per capire come salvare Liborio.

Anticipazioni puntate dal 30 settembre al 2 ottobre: le indagini sul passato di Lucia

La puntata di lunedì 30 settembre di Una Vita sarà incentrata su Lucia. Padre Telmo si offrirà come volontario allo scopo di aiutare la donna a scoprire tutto sul suo passato. Quest'ultima rimarrà molto colpita dalla sua benevolenza al punto che si offrirà di aiutarlo a trovare una domestica che gli dia supporto nelle faccende domestiche.

Nel corso dell'episodio di martedì vedremo che Servante sarà sempre più affranto per l'assenza di Paciencia. Le domestiche non riusciranno a tollerare il fatto che l'uomo sia così disperato, pertanto, decideranno di regalargli una foto della sua amata in modo che possa trovare un po' di sollievo.

L'episodio di mercoledì, invece, sarà incentrato su Liborio. In seguito al terribile attentato alla galleria d'arte di Samuel, l'uomo peggiorerà sempre di più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A tal fine, arriverà in paese Higinio, il quale si offrirà di aiutarlo. Quest'ultimo, però, non si troverà affatto in una condizione psicologica serena dal momento che è costretto ad affrontare dei terribili problemi economici.

Puntate dal 3 al 5 ottobre: Trini scopre di essere incinta

A partire da giovedì 3 ottobre, vedremo che nella soap opera Una Vita ci sarà una ventata di novità. La bella Trini, finalmente, scoprirà che cosa le sta causando questo malessere.

La giovane apprenderà di essere incinta e si preparerà al meglio per dare la splendida notizia al suo Ramon. A tale scopo, organizzerà una cena prelibata al termine della quale gli darà la notizia. Peccato, però, che una volta giunto il fatidico momento, la ragazza non troverà le parole adatte per l'occasione.

Inoltre vedremo che proseguiranno le indagini in merito alle vere origini di Lucia. La giovane, con l'aiuto di Celia, scoprirà che la sua famiglia è, molto probabilmente, imparentata con quella dei Marchesi de Valmez.

Infine, la puntata del 5 ottobre si concluderà con Trini che metterà alla prova Ramon in modo da capire se il ragazzo sia pronto ad affrontare la paternità. Purtroppo per lei rimarrà molto delusa dal risultato.